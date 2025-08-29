Селена Гомез прослави моминска забава со пријателите во Мексико: „Идната госпоѓа Левин“

0 SHARES Сподели Твитни

Селена Гомез сподели серија фотографии од нејзината моминска забава во Мексико со своите пријатели.

Гомез сподели фотографии на својот Инстаграм како ужива во морето и сонцето со своите пријатели. Неколку од фотографиите имаа натписи со „невеста“ и „идна невеста“.

Таа исто така сподели селфи во бикини. На балоните и украсите пишуваше „Госпоѓа Левин“, што е презимето на нејзиниот иден сопруг Бени.

Додека Гомез славеше со своите пријатели во Мексико, нејзиниот свршеник Бланко ја прослави својата забава во Лас Вегас. Тој сподели неколку приказни на Инстаграм, вклучувајќи фотографија од себе како седи на голема маса со поглед на Вегас, според People.

Тој напиша на фотографијата: „Никогаш нема да го заборавам овој викенд“. Гомез и Бланко ја објавија својата свршувачка во декември минатата година, по повеќе од една година врска.

Порано овој месец, Гомез го изрази своето возбудување што се омажи за Бланко.

„Не би можела да бидам повозбудена отколку што сум. Едноставно никогаш не сум била толку сигурна за ништо“, рече таа.

Гомез, исто така, истакна дека таа и нејзиниот иден сопруг се зафатени со своите обврски, но дека имаат намера да почнат да ја планираат свадбата штом ќе им се усогласат распоредите.

