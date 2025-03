Селена Гомез со новиот албум ги стимулираше теориите на фановите

0 SHARES Сподели Твитни

Една од најзначајните песни, You Said You Were Sorry, предизвика дебати за нејзиното вистинско значење – кој всушност послужил како инспирација?

Албумот како приватен дневник

Фановите на социјалните мрежи веќе имаат полни раце работа со емотивните монтажи на видеата на Селена и Џастин, а еден од коментарите на Тикток гласи: „Се чувствувам како да сум во нејзиниот дневник“, што точно го опишува чувството што песната му го дава на слушателот. Селена, секогаш искрена и ранлива пред својата публика, изјавува дека песната е создадена врз основа на сон кој навистина се случил.

Во специјалното издание на албумот со нарација, Гомез открива: „Ова можеби е мојата омилена песна на албумот“, додавајќи: „Се разбудив од овој неверојатен сон и сонувам многу живо – гледам бои, лица, сè. Најдобро е само да бидете тоа што сте и да продолжите понатаму, но ми се допаѓа фактот што успеавме да го пренесеме во светот на соништата“.

Џастин Бибер повторно тема?

Иако целиот албум е напишан во соработка со нејзиниот сегашен вереник Бени Бланко, фановите се сомневаат дека во песната You Said You Were Sorry пејачката алудира на врската со Џастин Бибер. Да потсетиме, Селена и Џастин беа на насловните страници речиси цела измината деценија со нивните раскинувања и помирувања, но се чини дека тоа им успева и години откако заврши нивната љубовна приказна.

„Би сакала да кажам дека поголемиот дел од овој албум нема никаква врска со она што секој може да го помисли прво“, Гомез предупреди во интервју за Spotify, Countdown to…, но фановите не се убедени. Дали е само уште една теорија на заговор или песната е навистина индиректна порака до стара љубов, можеме само да претпоставуваме.

