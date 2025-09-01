Селин Дион не се откажува од музиката и покрај болеста, планира наскоро да се врати на сцената

0 SHARES Сподели Твитни

Музичката дива Селин Дион не се откажува од својата кариера и покрај болеста и планира наскоро да се врати на сцената.

Според Mirror.uk, 57-годишната пејачка работи неуморно за да го врати гласот и издржливоста за да може повторно да се качи на сцената, а изворите откриваат дека таа речиси ја достигнала својата цел и планира триумфално враќање следната година.

Изворите велат дека Дион, која ја откри својата борба со разорниот синдром на вкочанета личност во декември 2022 година, се опоравува подобро од очекуваното.

„Таа е одлично, нејзиното здравје е добро и повторно ги достигнува високите ноти. Вежба лесно дома и продолжува со физикална терапија за лекување на болеста. Се движи добро, а нејзиниот глас звучи прекрасно, благодарение на сите вокални вежби што ги прави. Луѓето не можат да поверуваат дека се опоравува толку брзо. Секако, таа сè уште има лоши денови, но станува посилна“, рече изворот.

Пејачката неодамна објави и видео од себе како танцува во студиото додека слуша ремикс на „A New Day“ од Себастијан Ингросо, на која таа пее.

Ремиксот е само почеток, забележа изворот, додавајќи дека канадската ѕвезда сака да настапи следната година.

„Тоа е нејзин сон и таа работи напорно за да го оствари. Прави сè што е потребно за да го забрза своето враќање“, сподели изворот.

Дион беше принудена да ја откаже својата светска турнеја „Courage World Tour“ пред три години поради тешка SPS, ретко нервно нарушување кое предизвикува мускулна вкочанетост и грчеви, што го отежнува одењето.

И покрај мускулните грчеви што ѝ го отежнуваа одењето, таа успеа да ја изведе „Hymne a l’amour“ во живо на церемонијата на отворањето на Летните олимписки игри во 2024 година во Париз. Ова дојде по предизвикувачка деценија за неа, која вклучуваше загуба на нејзиниот 73-годишен сопруг од рак на грлото во 2016 година, оставајќи ја сама да одгледува три сина.

