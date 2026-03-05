Село без ниту еден порок: Тука нема алкохол ниту цигари – мештаните живеат како пред 200 години, а еве што јадат

0 SHARES Сподели Твитни

Во планинскиот предел на северна Ерменија, помеѓу два гребена на околу 1.800 метри надморска височина, се наоѓа селото Фиолетово, кое се чини дека останало надвор од современиот свет.

Опкружен со врвовите на Кавказ и далеку од градската врева, тој е дом на Молоканците, религиозна заедница од руско потекло која живее тука повеќе од два века.

Молоканците се преселиле во овие региони од Тамбовската губернија во текот на 19 век, кога, поради несогласувања со Руската православна црква, биле преселени во оддалечените делови на империјата. Во регионот Тавуш, недалеку од Дилиџан, тие нашле засолниште и продолжиле да го негуваат својот посебен начин на живот.

Оваа христијанска заедница ја отфрла црковната хиерархија, иконите и крстот, сметајќи дека суштината на верата е во личниот однос со Бога и во Библијата како единствено свето писмо. Тие го добиле своето име од зборот „молоко“ (млеко), бидејќи за време на православниот пост пиеле млеко, што во тоа време било забрането.

Село без пороци

Фиолетово долго време функционирало како затворена заедница. Дури и денес, животот тука е едноставен: не се консумира алкохол и тутун, технологијата е слабо застапена, а информациите обично доаѓаат усно или преку роднини. И покрај ова, селото е познато по своето топло гостопримство, посетителите се пречекуваат со чај од самовар и локални специјалитети, меѓу кои се издвојува молоканската кисела зелка.

Една од атракциите на селото е куќата Чајбуска, мал музеј посветен на традиционалниот начин на живот на Молоканците. Максим Горки, исто така, престојувал таму во 1929 година.

Иако генерации Молоканци пораснале во Ерменија, тие успеале да го зачуваат својот идентитет и обичаи. Денес, Фиолетово претставува ретка можност да се ѕирне во свет кој им пркоси на времето и модерните навики, зачувувајќи ја традицијата речиси недопрена со векови.

