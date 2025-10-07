Семејствата на израелските заложници бараат Трамп да добие Нобелова награда за мир

Семејствата на израелските заложници држени во Газа испратија писмо до норвешкиот Нобелов комитет, барајќи наградата за мир да му биде доделена на Доналд Трамп за неговите напори да обезбеди ослободување на нивните најблиски, објави Тајмс оф Израел.

Причината зошто Форумот на семејства на заложници и исчезнати лица, кој ги претставува мнозинството роднини на заложниците во Израел, го испрати писмото е тоа што во Египет започнаа разговори за прекин на огнот во Газа, врз основа на предлогот на Трамп.

„Во моментов, сеопфатниот план на претседателот Трамп за ослободување на сите преостанати заложници и завршување на оваа ужасна војна е на маса. За прв пат по неколку месеци, се надеваме дека нашиот кошмар конечно ќе заврши“, велат семејствата во своето писмо. „Сигурни сме дека нема да смири сè додека не се врати последниот заложник, војната не заврши и мирот и просперитетот не се обноват за народите на Блискиот Исток“, нагласуваат тие. „Од моментот на неговата инаугурација, Трамп ни донесе светлина во нашите најтемни моменти“, забележуваат тие, изразувајќи благодарност за десетиците живи и мртви заложници кои се вратија благодарение на прекинот на огнот постигнат со посредство на САД помеѓу јануари и март. „Во изминатата година, ниеден лидер или организација не придонесе повеќе за мирот низ целиот свет од претседателот Трамп. Иако многумина елоквентно зборуваа за мирот, тој го постигна. Ве повикуваме да му ја доделите Нобеловата награда за мир на претседателот Трамп, бидејќи тој вети дека нема да се одмори ниту да застане додека сите заложници не бидат вратени во нивната татковина“, заклучуваат семејствата на заложниците.

Се потсетува дека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, исто така, го номинираше Трамп за наградата во јули, нагласувајќи ја улогата на американскиот претседател во завршувањето на 12-дневната војна меѓу Израел и Иран, како и во посредувањето во Договорот од Абрахам од 2020 година, со кој се нормализираа односите меѓу Израел и четири арапски земји.

Сепак, номинацијата е валидна за наградата за 2026 година, бидејќи рокот за поднесување на номинации за наградата за 2025 година истече на 31 јануари.