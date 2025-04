0 SHARES Сподели Твитни

Семејствата на починатите во кочанската дискотека организираат „Марш за ангелите“.

Протестот ќе се одржи денеска во 12:05 часот.

Маршот ќе започне од Градскиот парк во Кочани, ќе продолжи кон Трговскиот центар, Општина Кочани, Полициската станица и ќе завршат пред Судот.

„Маршот на семејствата на покојните не е за поддршка на обезбедувањето, единствено и исклучиво за почит спрема покојните и барање на правда“, стои во известувањето.

The post Семејствата на починатите во Кочани денеска излегуваат на протест appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: