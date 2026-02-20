Семејства на исчезнатите и киднапирани Срби од Косово: Очекуваме Хаг да го прогласи Тачи за виновен

Семејствата на киднапираните и исчезнати лица од Косово очекуваат пресуда за виновен против Хашим Тачи и другите пред Специјализираните совети во Хаг, но и дека потоа ќе бидат покренати нови кривични постапки со цел да се расветли судбината на сите Срби кои страдале на Косово пред и по доаѓањето на мисиите на КФОР и УНМИК, изјави претставникот на ова здружение, адвокатот Славиша Вуксановиќ, пренесува РТС.

„Очекуваме пресуда за виновен од судот. Очекуваме официјално признавање на страдањето што семејствата на киднапираните и исчезнатите го доживеале во текот на 1998, 1999 и 2000 година. Бараме и очекуваме пресудата да ги расветли околностите под кои нашите најблиски роднини биле убиени, мачени и исчезнати“, изјави Вуксановиќ за РТС.

Тој додаде дека семејствата на киднапираните и исчезнати Срби од Косово внимателно го следеле судењето на Тачи и другите, како и завршните зборови на обвинителството и одбраната, и дека се надеваат дека оваа постапка ќе придонесе за расветлување на судбината на преостанатите исчезнати Срби од Косово.

„Очекуваме дека преку спроведените постапки и сведочењата на жртвите, ќе се добијат нови информации за локациите на преостанатите гробови или за судбината на оние кои сè уште се водат како исчезнати“, нагласува Вуксановиќ.

Вуксановиќ верува дека постапките против Тачи и другите биле „сложени и долги“ и дека семејствата на исчезнатите и киднапираните од Косово очекуваат „право на вистина и правда“. Во исто време, тој е убеден дека вистината може да се дознае и преку уште една постапка против Хашим Тачи за заплашување на сведоци, која треба да започне кон крајот на февруари. „Кривичната постапка утврди дека е извршено кривично дело против најмалку 407 затвореници во 42 логори што се наоѓале во Косово и Албанија. Во наша корист е што се покренати и постапки за заплашување на сведоци. Се очекува новото судење да започне на 27 февруари“, наведува Вуксановиќ.

Според најавите, пресудата за воени злосторства против Тачи и другите треба да биде позната во рок од три месеци. Вуксановиќ верува дека овој рок би можел да се продолжи поради сложеноста на постапката. Сепак, нагласува тој, семејствата на исчезнатите и киднапираните од Косово и Метохија очекуваат нови кривични постапки против други одговорни лица од поранешната ОВК.

„На овој начин, семејствата кои не учествувале во оваа кривична постапка и кои не добиле статус на жртва би можеле да добијат и еден вид сатисфакција“, истакнува Вуксановиќ. Коментирајќи го текот на постапката против Тачи и другите пред Специјализираните совети, Вуксановиќ вели дека е сосема нејасно зошто настаните во Албанија не се разјаснети, вклучително и случајот „Жолта куќа“, каде што, според извештајот на Дик Марти, но и обвинението, многу киднапирани биле префрлени од Косово.

Тој потсетува дека постапката против „Дреничката група“ се базира токму на извештајот на Марти, во кој се наведени кампови во градовите Кукс, Фуше-Крује и во близина на аеродромот во Драч. „Сосема е нејасно зошто не беше поставено прашањето што се случи со Србите и луѓето кои беа мачени, киднапирани и им беа отстранети органите, а завршија во Република Албанија. Познато е дека поранешниот обвинител за воени злосторства (Владимир) Вукчевиќ имал преговори со претставник на Обвинителството од Албанија, но, за жал, не дознавме. Веројатно затоа што Албанија се обидува да се извлече од овој случај и не сака да биде дел од воените настани од 1999 година“, смета Вуксановиќ.

Според Здружението на семејства на киднапирани и исчезнати од Косово, судбината на 562 лица е сè уште нерешена. Повеќето од нив исчезнаа токму во периодот под мандатот на Специјализираните комори.

„Мандатот на тој суд се злосторства против човештвото, воени злосторства и други кривични дела што се започнати или извршени во периодот од 1 јануари 1998 година до 31 декември 2000 година“, наведува Вуксановиќ. Меѓу исчезнатите лица за кои до ден денес ништо не се знае е и неговиот татко Миле, кој исчезна на 2 април 1999 година, на патот Урошевац-Штимље, во селото Трн. Тој бил киднапиран во службено возило со ознаки на Црвениот крст. Според Здружението, во периодот од 1 јануари 1998 година до 23 март 1999 година исчезнале 144 Срби, а досега се пронајдени останките на 66 лица. Во исто време, за време на агресијата на НАТО, од 24 март до 9 јуни 1999 година, на Косово и Метохија исчезнале 108 Срби. Пронајдени се останките на само 33 лица. Во третата група случаи под мандат на Специјализираните совети во Хаг, има 701 исчезнато лице во периодот од 10 јуни 1999 година до 27 декември 2000 година. До денес, идентификувани се 281 исчезнато лице, додека за другите не се знае ништо, иако сè се случило во периодот кога КФОР и УНМИК имале де факто контрола во Косово, според РТС. На 9 февруари започнаа завршните зборови пред Специјализираните совети за Косово во Хаг на судењето на четворицата поранешни лидери на ОВК, Хашим Тачи, Кадри Весељи, Јакуп Красниќи и Реџеп Селими, обвинети за воени злосторства и злосторства против човештвото.

Во своите завршни зборови на првиот ден, главната обвинителка Ким Вест нагласи дека сведоштвата и доказите презентирани за време на постапката потврдуваат дека се извршени кривични дела и дека обвинетите се одговорни за нив. Таа побара судот да ги прогласи обвинетите за виновни по сите 10 точки од обвинението, со вкупни казни од 45 години затвор за секоја.