Семејството Максвел е огорчено по апсењето на принцот Ендру: „Тој не доби ист третман како Гислен“

Семејството на осудената сексуална сторителка Гислен Максвел реагираше со неверица на веста за апсењето на поранешниот принц Ендру, кој е приведен под сомнение за злоупотреба на јавна функција како дел од истрагата за наводни комуникации со Џефри Епштајн.

Оттуѓениот принц Ендру беше уапсен во четврток, 19 февруари, и ослободен од притвор истиот ден. Сè уште не е покренато обвинение против него, но истражителите истражуваат наводи дека споделувал доверливи информации со Епштајн додека тој бил трговски претставник на Велика Британија.

Официјално е потврдено дека апсењето не е поврзано со обвинувањата за сексуален напад. Ендрју претходно негираше каква било одговорност за неговите контакти со Епштајн .

Реакција на семејството Максвел

Во соопштение објавено на Нетворк Икс, семејството на Гислен Максвел изјави дека е „запрепастено“ од апсењето на поранешниот војвода од Јорк.

„Запрепастени сме што Ендру Маунтбатен-Виндзор е уапсен денес за наводно лошо овластување при вршење јавна функција во врска со материјал од таканаречените „Досиеја Епштајн““, рекоа тие.

Тие додадоа дека „таа има право на презумпција на невиност и фер судење – што нашата сестра Гислен никогаш не го доби“. Семејството, исто така, нагласи дека транспарентноста и конкретните докази се неопходни, како и истите правила за сите, „а не судење од страна на медиумите и политичката целесообразност“, пишува People.

Потсетете се дека Максвел беше прогласен за виновен како долгогодишен соработник на Епштајн и моментално отслужува 20-годишна казна затвор за трговија со луѓе заради сексуална експлоатација.

Апсење на роденден

За потсетување, поранешниот принц Ендру беше приведен на неговиот 66-ти роденден, додека престојуваше во својот нов дом на имотот Сандрингам во Норфолк, кој е во сопственост на неговиот брат, кралот Чарлс III. Тој беше ослободен од притвор по приближно 11 часа.

Полицијата потврди дека е претресена и неговата поранешна резиденција во Виндзор.

Реакцијата на кралот

Откако веста за апсењето стана јавна, кралот Чарлс издаде официјално соопштение.

„Со најдлабока загриженост ја примив веста за Ендру Маунтбатен-Виндзор и сомневањата за злоупотреба на јавна функција“, рече тој.

„Сега следи целосен, фер и соодветен процес за истрага на ова прашање на соодветен начин и од страна на надлежните органи. Како што реков претходно, тие ја имаат нашата целосна и безрезервна поддршка и соработка. Сакам да бидам јасен: законот мора да си го направи своето.“

