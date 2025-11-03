Семејството на претепаниот до смрт Словенец ги донираше неговите органи

Семејството на Алеш Шутар (48), кој трагично го загуби животот кон средината на октомври по напад пред клуб во Нови Место, одлучи да ги донира своите органи. Според словенечките медиуми, семејството рекло дека ова би била и негова желба, пишува словенечко Дело.

Во втората половина од октомври, веста за смртта на Алеш Шутар, угостител и татко, познат по прекарот Ацо, предизвика силни реакции во Словенија.

Во 2:30 часот наутро Алеш пристигнал пред барот во центарот на Нови Место. Неговиот син го повикал на помош откако бил малтретиран од група момчиња од ромската заедница. Во обид да го одбрани своето дете, Алеш претрпел ужасни повреди, вклучувајќи внатрешно крвавење и фрактура на вратниот пршлен. Починал од смртоносни удари.

21-годишниот Сабријан Јурковиќ, припадник на ромската заедница, од селото Жабјак е осомничен за убиството.

Осомничениот претходно ѝ бил познат на полицијата поради низа кривични дела извршени додека бил малолетник, вклучувајќи насилство и имотни деликти. Тој заврши во притвор и се соочува со затворска казна од 5 до 15 години.

Смртта на Алеш беше последната капка за жителите на Нови Место и поширокиот регион Долењска, кои со години се жалат на зголемувањето на криминалот и чувството на несигурност. Општината организираше протест под слоганот „Доста ни е на сите“, а одѕивот ги надмина сите очекувања.