СЕМКИТЕ ОД ТИКВА ЈА ЗАЈАКНУВААТ МАШКОСТА: Природен сојузник за тестостерон и здрава простата (РЕЦЕПТ)

Машката сила и виталност во голема мера зависат од хормонот тестостерон. Тој главно се произведува во тестисите и е одговорен за изгледот, сексуалниот развој, производството на сперма и градењето на мускулна и коскена маса. Сепак, како што минуваат годините, неговото лачење постепено се намалува, што често доведува до пад на енергијата, лоша физичка подготвеност и проблеми со простатата. За среќа, природата нуди едноставно решение – семки од тиква.

Моќта на цинкот во мало зрно

Семките од тиква, познати и како семки од тиква, се вистински рудник на минерали. Најзначаен е цинкот – елемент од клучно значење за лачењето на тестостерон и здравјето на машкиот репродуктивен систем. Редовната консумација на овие семки може да помогне во одржувањето на нормалните нивоа на хормони, но и да спречи проблеми со простатата. Народната медицина ги користи со векови како природен лек за „машки проблеми“ – од неплодност и слаба потенција, до спречување на воспаление на простатата.

Масло од тиква – течен еликсир на здравјето

Покрај семките, особено вредно е и нерафинираното, ладно цедено масло од тиква. Содржи високо ниво на антиоксиданси и фитостероли кои дополнително го поддржуваат здравјето на урогениталниот систем. Редовната употреба може да ги ублажи проблемите, но исто така делува како превентивна мерка.

Ако сакате да ги вклучите семките од тиква во вашата исхрана на вкусен начин, пробајте го овој едноставен и здрав рецепт.

Ќе ви требаат:

1 чаша семки од тиква (сурови)

половина чаша вода

половина лимон (сок)

прстофат хималајска сол

1 парче лута пиперка

2 чешниња лук

неколку листови босилек

свеж магдонос

гранче рузмарин

Подготовка:

Изблендирајте ги сите состојки во моќен блендер додека не добиете кремаста смеса. Консумирајте со стапчиња од свеж морков или краставица. Ова „машко песто“ не е само вкусно, туку и вистински еликсир за енергија, виталност и машка сила.

