Сенка за очи што додава години: Избегнувајте ја оваа шминка ако имате зрела кожа

0 SHARES Сподели Твитни

Иако темните, сјајни сенки може да изгледаат гламурозно за вечерно излегување, експертите за шминка предупредуваат дека тие не се секогаш најдобриот избор за зрела кожа.

Причината е едноставна: како што стареете, вашите очни капаци стануваат спуштени, кожата околу очите станува потенка, а фините линии стануваат поизразени. Сјајните пигменти потоа можат да ги нагласат овие детали и да ви дадат уморен изглед.

Ова не значи дека треба да се откажете од вашиот омилен ефект на зачадени очи. Трикот е да ја прилагодите темната сенка наместо низ целиот очен капак, да ја нанесете по линијата на трепките или малку да ја измешате со топли мат нијанси како кафеава или сива боја.

За освежен и мек изглед, топлите тонови се најдобри, бакарна, бронзена, нежно розова, шампањ или сива боја. Наместо интензивен сјај, изберете сенки со мек сатенски или полумат финиш, кои нежно се нанесуваат и визуелно го измазнуваат очниот капак. На овој начин ќе добиете свеж, софистициран изглед без да ги нагласувате неправилностите.

Пронајдете не на следниве мрежи: