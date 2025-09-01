Сепак, црвениот тепих не може да помине без гол фустан: Индија Мур дојде во Венеција на фестивалот без долна облека (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Индија Мур привлече огромно внимание на фотосесијата за филмот „Татко, мајка, сестра, брат“ на 82-от Филмски фестивал во Венеција , појавувајќи се во смела, но беспрекорно елегантна креација.Мур носеше долг, тесен фустан во топли кафеави тонови, направен од проѕирен материјал со долги ракави кои малку блескаа во рефлекторите. Минималистичкиот крој без деколте или украси ја нагласуваше нејзината фигура и ѝ даваше на фустанот мешавина од софистицираност и заводливост.Наместо четка со оглавник, актерката се одлучи за дискретни прерамки кои го држеа фустанот на место, покажувајќи дека храброста во модата не мора да значи губење на вкусот. Ефектот беше беспрекорен – провокативен, но никогаш вулгарен.Актерката Индија Мур уште еднаш го потврди својот статус како една од најсмелите и најсуптилните модни икони на денешницата. Нејзиниот избор на гардероба во Венеција покажа дека вистинската мода се темели на самодоверба, минимализам и способност да се биде елегантен и бескомпромисно оригинален во исто време.

Пронајдете не на следниве мрежи: