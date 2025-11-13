Сергеј Лавров на својата љубовница ѝ ги финансирал луксузните забави, ја носел со себе на „мисии“: Шефот на руската дипломатија исчезнал од сцената, дали е со Светлана? (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Сергеј Лавров (75), ветеран во руската дипломатија, беше далеку од очите на јавноста, поради што многумина се прашуваа дали станува збор за одмазда кон рускиот лидер Владимир Путин за откажаниот самит Путин-Трамп во Будимпешта или пак постои некоја друга, скриена причина. Освен фактот дека тој е на чело на руското Министерство за надворешни работи повеќе од една деценија, интересни факти за Лавров се и фактот дека таа е негова наводна љубовница и како таа имала корист од неговата позиција, моќ и влијание.

Во саботата, Лавров накратко се појави во интервју за државните медиуми, а интересно е што интервјуто беше илустрирано со фотографија стара една година.

„Дали е болен? Дали е отпуштен? Или, како што би рекле негативците, можеби „паднал низ прозорецот““, шпекулираа британските медиуми.

И можеби ужива некаде со својата љубовница. Секако, ова се шпекулации создадени во отсуство на официјални информации, а Лавров се врати во јавноста по неколку дена криење.

Која е Светлана Пољакова?

Како што откри рускиот опозиционер Алексеј Навални, три години пред неговата сомнителна смрт, Лавров ја водел својата наводна љубовница милионерка Светлана Пољакова во странство повеќе од 60 пати на „дипломатски мисии“ и го финансирал нејзиниот луксузен животен стил.

Актерката и угостителка Светлана, која имаше позиција во руското Министерство за надворешни работи од 2014 година, имала, како што тврдеше Навални во 2021 година, „долгогодишна и многу блиска“ врска со Лавров.

Со шефот на руската дипломатија, кој е оженет и има ќерка, таа патувала во Франција, Италија, Швајцарија, Јапонија, Сингапур, Португалија и Грција, а наводно со години често го користела авионот на Министерството за надворешни работи.

Некои од патувањата вклучуваа луксузни одмори и посети на скапи одморалишта и јахти , вклучувајќи и брод во сопственост на олигархот Олег Дерипаска, претходно објави „Дејли меил“. Во некои случаи, на двојката им се придружија мајката, ќерките и внуката на Светлана.

„Јахти, мито и љубовници“

Наводната љубовница на Лавров, исто така, обезбедила работни места во Министерството за надворешни работи за семејството и пријателите , се појавувала јавно со Путин и била назначена во неговата елитна придружба, се вели во извештајот од 2021 година.

Извештајот, насловен како „Јахти, мито и љубовници: Што крие министерот Лавров“, е продолжение на истрагата на тимот на Навални за највисокото раководство на Русија. Еден од претходните извештаи што ја покрена најголемата бура го разоткри наводното одморалиште на Путин на брегот на Црното Море вредно милијарди долари.

Sept 14, 21. Lavrov's mistress, "Svetlana Polyakova, who has worked at the Foreign Ministry since 2014, has a “long-standing and very close” relationship with Lavrov, iStories reported, citing an unnamed source within the ministry." https://t.co/qR3T5H66l0 pic.twitter.com/vclEbixRAU— Susan ☆ Whitney ☆ E Pluribus Unum ☆Out of Many,One (@SMBWhitney) September 14, 2021

Недвижнини во Русија и Велика Британија и луксузни автомобили во сопственост на „Светлана Лаврова“

Во извештајот, исто така, се наведува дека Светлана е толку блиска со министерот што некои луѓе ја нарекуваат „Светлана Лаврова“ и мислат дека е негова сопруга, а таа наводно ги избркала од министерството сите што не би се согласиле со неа.

Се проценува дека таа е исклучително богата и поседува недвижен имот во Русија и Велика Британија во вредност од 13,6 милијарди долари . Таа е исто така, според извештајот, сопственичка на луксузни автомобили во вредност од 545.000 долари.

Светлана првпат се појави со Лавров во црква во декември 2014 година, а оттогаш јавноста го следи нивниот луксузен живот преку Инстаграм профилот на 26-годишната ќерка на Светлана, Полина. По објавувањето на извештајот, профилот е заклучен.

Навални, 47, кој отслужуваше затворска казна во регионот Јамало-Ненец на крајниот север на Русија, почина во затвор на 16 февруари 2024 година, три години откако беше објавен овој извештај, а до ден-денес противниците на Путин веруваат дека Навални всушност бил убиен.

