Сериозен украински воздушен напад врз Русија

Информациите за значаен напад на украински ракети и беспилотни летала врз Русија се проширија преку украинските и руските канали на социјалните медиуми попладнево.И украинските и руските воени блогери известуваат дека голем број беспилотни летала со различни големини и намени, како и неколку ракети со долг дострел како што се британскиот „Сторм Шедоу“ и украинските „Нептун“ и „Фламинго“, влегле во рускиот воздушен простор.Низ социјалните мрежи се прошири и фотографија од украинскиот дрон „Пекол“ фотографиран над рускиот регион Брјанск. Дронот од типот „Пакао“ има дострел до 700 км, брзина од околу 0,55 маха и боева глава од 50 кг.
❗️Flight of the 🇺🇦Peklo missile-drone in the sky over the 🇷🇺Bryansk region a few minutes ago https://t.co/XOQtR7dZ8j pic.twitter.com/K4abtmXYmF— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 21, 2025
Украинскиот Телеграм канал Dronbomber објави мапа на која се прикажани украински беспилотни летала и ракети на пат од Украина кон Русија. Според нив, на мапата црвените стрелки покажуваат „обични“ борбени беспилотни летала, сините стрелки покажуваат беспилотни летала на млазен погон, а зелените стрелки крстосувачки ракети. Картата покажува дека некои од беспилотните летала и ракетите се насочени кон Московскиот регион.