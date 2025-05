Сертификација за Samsung QLED телевизорите од TÜV Rheinland

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 8 мај 2025 – Денеска, Samsung Electronics Co., Ltd. со гордост ја соопшти сертификацијата на нивната најнова серија QLED телевизори како „Вистински Quantum Dot дисплеј“. Сертификатот е издаден од TÜV Rheinland, престижна меѓународна сертификациска организација со седиште во Германија. Овој документ потврдува дека Samsung QLED телевизорите ги исполнуваат ригорозните глобални стандарди за квантум-дот структури, дополнително зацврстувајќи ја нивната позиција како водечки производител на премиум телевизори.

Согласноста на Samsung QLED телевизорите со меѓународниот стандард IEC 62595-1-6 беше детално испитана во процесот на сертификација. Овој стандард ја дефинира употребата на квантум-дот (QD) единици за пренос на светлината во комбинација со сини извори на светлина, основни за QLED дисплеите. TÜV Rheinland спроведе анализа на спектарот на светлината што ја емитуваат овие телевизори и утврди дека има јасно раздвојување на црвената, зелената и сината боја, што е клучен фактор за веродостојноста на боите. Оваа характеристика е резултат на квантум-дот технологијата, која наметнува прецизност и живописност, карактеристики што не секогаш се остваруваат во други типови дисплеи.

На овој начин, најновата признаеност официјално ги означува QLED телевизорите на Samsung како вистински квантум-дот дисплеи. Ова придонесува за зголемување на довербата кај потрошувачите во однос на премиум телевизорите на компанијата. Таејонг Сон, извршен потпретседател на Одделот за визуелни дисплеи во Samsung Electronics, изјави: „Оваа сертификација објективно ги потврдува вистинските перформанси на нашите телевизори со квантни точки, според највисоките меѓународни стандарди. Ќе продолжиме да инвестираме во иновации и да ја зајакнуваме довербата на нашите клиенти во иднина.”

Во листата на сертифицирани модели се вклучуваат: Neo QLED 8K (QN990F, QN950F), Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F), како и QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F). Квантните точките се инаку микроскопски наноматеријали, со неверојатна прецизност во репродукцијата на боите, разликувајќи ги вклучените телевизори како врвна технологија. Како дополнување, технологијата на Samsung е признаена и од SGS (Société Générale de Surveillance) заради својата еколошка свесност, бидејќи е дизајнирана без употреба на кадмиум – токсичен метал штетен за здравјето и средината.

