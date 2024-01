СЕ ВСЕЛИЛЕ ВО КУЌА СТАРА 200 ГОДИНИ, ПА ЗАБЕЛЕЖАЛЕ ТЕЧЕЊЕ НА ВОДА ВО ПОДРУМ: Не можеле да поверуваат што ги чекало таму (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Тиктокерката Мисти, која објавува под називот @mysteeipong, објави серија видеа на кои покажува необично откритие што таа и нејзиниот сопруг, Кен , дојдоа во подрумот на нивниот дом.

Мисти објасни како забележале како истекува вода од непознат дел од подрумот во нивниот дом стар 200 години во Њујорк . Во серија вирални видеа, таа објасни како откриле ѕиден премин во подрумот што води до собата, но во тоа време ги немале соодветните алатки.

„За среќа, тие се блокови од тули, па ги ископавме, но ние сè уште не успеавме да го поминеме вториот дел“, рече таа, а потоа откри дека просторијата е исполнета со камења.

Мисти решила да ја истражи историјата на нејзината куќа, што ја навело да помисли дека тајната соба можеби е поврзана со тунел.

„Не знаев дека мојата куќа има врска со метрото. Го проучувавме Кларксон и навистина, има станица на осум минути ", рече таа, а следбениците почнаа да пишуваат во коментарите дека едвај ја чекаат мистеријата од тајната соба што треба да се реши.

„Не знаев дека мојата куќа има врска со метрото. Го проучувавме Кларксон и навистина, има станица на осум минути “, рече таа, а следбениците почнаа да пишуваат во коментарите дека едвај ја чекаат мистеријата од тајната соба што треба да се реши.

