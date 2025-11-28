Се градело без дозвола: Нови детали за уривањето на пат во Србија!

На градилиште во Крагуевац, утрово се урнаа потпорен ѕид и дел од пристапниот пат. Градилиштето е на компанијата РП Инвест, која го гради објектот без градежна дозвола, дознава Нова економија, а пренесува Н1.

Снимките од инцидентот покажуваат како дел од патот, кој бил поткопан и потпрен на потпорен ѕид, се урна кон градилиштето. Причината за уривањето сè уште е непозната, потсетува Нова економија. Медиумите првично објавија дека градилиштето немало задолжителна табла со информации за инвеститорот, изведувачот и бројот на градежна дозвола.

Нова економија утврди дека градилиштето е на компанијата РП Инвест 1980, која го гради објектот без градежна дозвола. РП Инвест 1980 поднела барање за градежна дозвола пред 11 дена, но ова барање било одбиено вчера, според одлуката објавена во Централниот регистар на градежни дозволи. Во образложението на одлуката за одбивање на барањето, меѓу другото, се наведува дека димензиите на подземните катови не се во согласност со димензиите прикажани во Локациските услови и Урбанистичкиот проект.

Исто така, се предупредува дека темелната плоча и ѕидовите со сите слоеви не треба да ги надминуваат границите на две соседни парцели. Исто така, се наведува дека е потребно да се усогласи Спецификацијата на посебните делови во однос на гаражните и паркинг местата и податоците за димензиите на објектот.

„Локациските услови бараат инвеститорот, по добивањето на Локациските услови, да склучи договор за изградба на недостасувачката инфраструктура, како и договор за обезбедување услуги за поврзување со DSEE, и тие мора да бидат доставени. Горенаведените Локациски услови, исто така, предвидуваат инвеститорот да достави договор за изградба на недостасувачката инфраструктура – патот“, се наведува во одлуката. Нова економија се обиде да добие коментар од компанијата RP Invest, но телефонските броеви познати на редакцијата беа исклучени или неважечки.

По уривањето, на социјалните мрежи се појави наводна изјава од компанијата RP Invest, чија автентичност не можевме да ја потврдиме. Во него се наведува дека на предметната локација во изминатите неколку дена доживело дестабилизација на подземјето поради комбинација од временски фактори.

„Дождот и снегот, иако снегот не остана на површината, придонесоа за постојана влажност на почвата во подлабоките слоеви, што постепено ја намалуваше нејзината стабилност“, се вели во соопштението. Како што наведоа, како резултат на тоа, дел од потпорниот ѕид под патот се урна. Тие додадоа дека екипите на RP Invest излегле на терен и ги прават потребните подготовки за да започнат со поправката.