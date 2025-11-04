Се дебелеете, а не знаете зошто? Овие солени јадења содржат многу шеќер, а вие дури и не сте свесни за тоа

0 SHARES Сподели Твитни

Сепак, постои една храна која ретко се поврзува со шеќер и може сериозно да го наруши нивото на гликоза во крвта – колбасите на скара.

На прв поглед, колбасите изгледаат како типичен „протеински“ производ . Но, во индустриското производство, шеќерот – не за сладост, туку за подобрување на вкусот и бојата, зачувување на трајноста, како и стабилизирање на текстурата и мирисот.

На декларациите често ќе го најдете под други имиња: декстроза, сахароза, фруктоза, пченкарен сируп – сите тие значат исто (шеќер).

Комбинација што го крева шеќерот до плафон

Иако количината на шеќер во колбасите изгледа занемарлива , нејзината комбинација со заситени масти и адитиви создава проблем . Таквата храна предизвикува:

ненадеен скок на шеќерот во крвта,

побавно чувство на ситост,

и зголемена желба за дополнителен внес на храна.

Значи, иако „не сте јаделе бомбони“, вашето тело реагира како да сте јаделе.

Скриен шеќер во секојдневната храна

Многу луѓе не знаат дека другите „неслатки“ јадења содржат шеќер – кечап, сувомеснати производи, па дури и некои видови леб и преливи за салати. Но, колбасите печени на скара се особено опасни бидејќи често ги комбинираме со бел леб и сенф – троен удар за инсулинот.

Домашна алтернатива

Најдобриот начин да се избегне „стапицата на шеќер“ е да:

правете колбаси дома – од чисто месо и природни зачини,

избирате производи со што е можно пократок список на состојки,

избегнувајте ги оние каде што шеќерот, декстрозата или сирупот се меѓу првите пет наведени состојки.

Значи, не само што знаете што јадете, туку и спречувате незабележливи флуктуации на шеќерот во крвта што можат да доведат до замор, инсулинска резистенција и вишок килограми на долг рок.

