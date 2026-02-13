Се заканува да избувне голем конфликт меѓу две светски сили: Тие го зазедоа бродот и го уапсија капетанот

0 SHARES Сподели Твитни

Инцидентот се случил во водите покрај брегот на префектурата Нагасаки во југоисточна Јапонија.

Јапонските власти запленија кинески рибарски брод и го уапсија капетанот, обвинувајќи го дека избегал од инспекција во ексклузивната економска зона на Јапонија, во инцидент што би можел дополнително да ги разгори тензиите меѓу двете најголеми економии во Азија.

Капетанот на бродот, 47-годишен кинески државјанин, не ги послушал наредбите од јапонските службеници да застане за инспекција на бродот, се вели во соопштението на јапонската агенција за рибарство. Инцидентот се случил во водите покрај брегот на префектурата Нагасаки во југоисточна Јапонија.

Десет други лица биле на бродот во времето на инцидентот, соопшти агенцијата. Иако Јапонија во последните години заплени неколку рибарски бродови од Јужна Кореја и Тајван, петокот беше првпат кинески брод да биде запленет од 2022 година, во услови на голем дипломатски спор меѓу двете земји.

„Ќе продолжиме да преземаме решителни чекори за спроведување на законски мерки за спречување на нелегален риболов од страна на странски бродови“, изјави јапонскиот секретар на кабинетот, Минору Кихара, на редовната прес-конференција во петокот.

Кинеското Министерство за надворешни работи не одговори веднаш на барањето на Ројтерс за коментар.

