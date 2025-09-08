Се заканува економски колапс? „Големата депресија ќе се случи за три години“

0 SHARES Сподели Твитни

Реј Далио, 76-годишен милијардер и основач на инвестицискиот фонд „Бриџвотер Асошиејтс“, предупредува на економска криза во САД и другите западни земји.Тој го основал својот фонд пред 50 години, сведок на бројни кризи, а сега ги споделува своите теории во нова книга „ Како земјите банкротираат “.Во интервју за „Фајненшл тајмс“, тој ги критикуваше економските политики, вклучувајќи ги и потезите на Доналд Трамп, предупредувајќи на глобални економски превирања, објавува „Ноје Цирихер Цајтунг“.Далио верува дека земјите стануваат презадолжени како што расте богатството, што доведува до нивно пропаѓање , слично на историските примери од 1930-тите и 1970-тите.Задолжувањето е корисно ако генерира доволен приход за отплата, но САД, на пример, трошат трилион долари годишно за отплата на долг од вкупен приход од пет трилиони, што укажува на неодржливост.Велика Британија, Франција и Јапонија се соочуваат со уште полоши проблеми, а Далио предупредува дека економските тешкотии би можеле да кулминираат во рок од три години, предизвикувајќи „срцев удар“ на економиите.Приносите на 30-годишните обврзници растат на глобално ниво, зголемувајќи ја вознемиреноста кај инвеститорите .Далио, исто така, истакнува дека владите во време на криза честопати прибегнуваат кон популистички мерки, без разлика дали се од левата или десната страна, што може да ја загрози демократијата. Неговите предупредувања особено резонираа со неодамнешните превирања на пазарите на обврзници, сигнализирајќи можен глобален економски колапс.

