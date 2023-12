СЕ ЗАНИМАВАМ СО НАЈСТАРИОТ ЗАНАЕТ НА СВЕТОТ, А ЖЕНЕТИТЕ МАЖИ ПОСТОЈАНО МИ КУКААТ ЗА ОВА: ПОДОБРО ДА ДОЈДЕТЕ КАЈ МЕНЕ, ОТКОЛКУ КАЈ ПСИХОЛОГ

0 SHARES Сподели Твитни

„Јас сум сексуална работничка и повеќето од моите клиенти веројатно се во брак, признава Џејд Блер . Таа вели дека мажите кои ги бараат нејзините услуги се возрасни самци и дека нема никаква врска со нивните одлуки.

„Не ги прашувам ништо затоа што тоа не е моја работа, дали сакаат да изневерат или не, или да ме вработат или не. Тоа е нивен избор, тие се возрасни и имаат слободна волја“, вели Џејд и истакнува дека таа е не е одговорен за ничии одлуки.

Таа смета дека „нејзините мажи“ , како што обично им се обраќа на своите клиенти, никој не ги принудил да имаат односи со неа и вели дека можат да ја напуштат во секое време, ако сакаат.

– Друга работа е што не би имал работа да ги прашам за нивниот статус. Сепак, многу од нив зборуваат многу за своите сопруги, а многу од нив ги соблекуваат бурмите пред да дојдат кај нас. Можеме да го видиме затоа што имаме камери – вели Џејд, додавајќи дека воопшто не и е јасно зошто го прават тоа.

Како што понатаму открила, соработувала со различни клиенти.

– Имам клиенти кои многу јасно биле во токсични врски, вербално и физички. Ним им треба безбеден простор, па понекогаш сексуалниот работник е подобар избор од терапевт, иако ние не сме, но многу мажи се чувствуваат поудобно да разговараат со нас за своите сопруги – вели таа.

Џејд смета дека мажите се емотивно поотворени и способни да разговараат за чувствата и чувствителните теми кога се интимни со жена.

– Некои мажи само треба малку да бидат сакани. Сакаат само малку внимание – истакнува тaa.

Таа се сретнала и со клиенти кои, како што вели, всушност ги обожаваат своите сопруги.

– Мислат дека се божици , но повеќе не ги интересира блискоста со нив и можеби тоа е причината поради која доаѓаат кај мене. Многу мажи на тоа гледаат како на потреба, додека јас искрено не гледам така – објаснува Џејд.

Таа не ги смета интимните односи за потреба, ниту за добар изговор, но мажите тоа го прават.

– Не мислам дека не ги сакаат своите сопруги, мислам дека се кукавици кога станува збор за разговор со нивните сопруги – истакнува Џејд.

Некои луѓе ги гледаат интимните односи како потреба, како што им треба вода или воздух, па ако тоа не можат да го добијат од сопругата, иако можеби ја сакаат, би можеле да го побараат на друго место, објасни таа, додавајќи дека тоа не Не секогаш значи дека помалку ја сакаат својата жена.

Џејд имала и клиенти кои понекогаш само сакаат нешто поинакво.

– Понекогаш им е непријатно тоа да го бараат од своите сопруги. Некои мажи едноставно сакаат разновидност, а моногамијата не е за нив. Охрабрете ги да разговараат со вас за тоа, предлага Џејд на нејзиниот

Како што вели таа, свесна е дека ја слуша само едната страна на приказната, односно нивната страна на приказната, веројатно филтрирана.

– Па, не знам зошто доаѓаат кај мене, но верувам дека добро ќе се забавуваат и ќе почувствуваат некаква емотивна поддршка – заклучила таа.

