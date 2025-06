Се знае кој го поттикнува малиот Бекам да се одвои од семејството – ТОА НЕ Е ЖЕНА! Од „мамино момче“ стана нешто МНОГУ ПОЛОШО

0 SHARES Сподели Твитни

Бројни таблоиди низ целиот свет го поставуваат прашањето која сила довела до раздорот меѓу Бруклин и неговите родители – Дејвид и Викторија Бекам . Откако помладиот Бекам сè повеќе се дистанцирал од своето семејство, многумина ја обвинија неговата сопруга, Никола Пелц, за тоа. Сепак, најновите извори укажуваат дека вистинскиот иницијатор на нестабилната ситуација не е Суперуга, туку неговата свекрва, Клаудија Хефнер Пелц .Вистинската причина за конфликтотСпоред „Пејџ Сикс“ , Бруклин наводно му рекол на семејството дека „не сака повеќе контакт“, одбивајќи да им одговори на повиците . Понатаму, извори блиски до двојката тврдат дека Клаудија е таа што се однесува како највлијателна фигура во неговата околина – таа наводно го советува емоционално да се дистанцира од Дејвид и Викторија за да го зачува својот ментален мир.„РадарОнлајн“, кој често следи „сочни ситуации“ од британското естрадно шоу, објавува дека Бруклин „пронашол втор родител во свекрвата Клаудија“, опишувајќи ја како „втора мајка“.Во срцето на семејниот конфликтКлаудија, поранешна манекенка, според медиумите, не само што ја напуштила традиционалната позиција на свекрва, туку активно го поддржува Бруклин да се ослободи од „токсичните семејни обрасци“ – и емоционално и професионално. Нејзината помош, заедно со влијанието на богатиот свекор на Бруклин, Нелсон Пелц, доведоа до тоа Бруклин сè повеќе да ги зајакнува врските со нејзините свекрва и свекрва, свесно ослабувајќи ги врските со Бекамови.Бегство од сликата на БекамНајновиот доказ дека нешто сериозно не е во ред е пропуштањето на Бруклин на забавата по повод 50-тиот роденден на нејзиниот татко – настан што ги привлекува насловните страници.Конфликтите во семејството Бекам-Пелц ги истакнуваат класичните проблеми својствени за новите бракови – судирот на старите и новите вредности, соперништвото помеѓу модификацијата на влијанието на таткото и свекрвата, а особено тешкотијата во комуникацијата кога се испреплетуваат јавниот и приватниот живот. Кај Бруклин, тешкиот личен идентитет („мамино момче“) и ненадејното потпирање на сосема друго семејство – јасно го покажуваат моментот на раскинувањето, што ќе го одреди неговиот личен развој.Феноменот „мамино момче“, или како што велиме – мајчин син , не е ништо ново, но во контекст на познати семејства добива дополнителна тежина. Бруклин Бекам порасна под рефлекторите, но и под заштитничкото крило на неговата мајка Викторија – модна икона, жена со став и поранешна Спајс , чиј збор секогаш се слушаше во семејството. Бруклин, како најстар син, беше симбол на „семејна гордост“ – се појавуваше со своите родители на сите настани, даваше интервјуа во стилот „Горд сум на нив“ и често Викторија зборуваше за нивната блискост.Токму затоа неговата емоционална трансформација и разделбата од Викторија изгледа толку болна – и за јавноста и, се чини, за самата Викторија.Упатените велат дека Викторија е длабоко погодена од фактот што нејзиниот син сега повеќе се потпира на советите на неговата свекрва Клаудија Хефнер Пелц отколку на себе. Бруклин, според извештаите, целосно емоционално се префрлил во „менталитетот“ на семејството Пелц. А за „мајчин син“ да ја пресече папочната врвца на толку ладен начин, мора да има сериозна психолошка реконструкција.Од сенката на мајката до стратегија на суетаКлаудија Хефнер Пелц е поранешна манекенка, но и бизнисменка со челични раце. Таа е позната по тоа што имала дискретно, но многу силно влијание во семејството Пелц, а според изворите, таа е онаа што „му ја дала на Бруклин структурата и самодовербата“ што, според неа, му недостасувале во односот со сопственото семејство.Што нè доведува до клучната поента: Дали Бруклин некогаш имал доволно простор да биде свој во семејството Бекам? Или отсекогаш бил „син на позната двојка“, момчето со тетоважа од мајка си на раката, кое готви на Инстаграм и се обидува да го пронајде својот идентитет помеѓу модната писта и фудбалскиот терен?Да, вистина е – Бруклин навистина има тетоважа што јасно ја открива неговата љубов кон мајка си – „ Мајко момче“ истетовирана на левата страна од градите, веднаш под срцето. Покрај ова, на надлактицата има и голема тетоважа на срце со лента на која пишува „ Мама“ , опкружена со рози, направена во февруари 2018 година од познатиот тетоваж д-р Ву, непосредно пред модниот настан на Викторија во Њујорк. View this post on Instagram A post shared by @brooklynpeltzbeckhamТранзицијата од „мајкин син“ во „суетален сојузник“ е културен феномен на генерацијата деца-славни личности , кои се борат да го пронајдат својот глас, но честопати завршуваат заробени во туѓ систем на моќ.Ако се потпреме на семејната динамика, Бруклин се чини дека се движи по оската од една доминантна женска фигура кон друга , без простор за воспоставување автономија. Пред тоа – Викторија. Сега – Клаудија. Излегува дека неговата улога не е улога на лидер, туку на емотивен амбасадор помеѓу две династии : Бекам и Пелц.Во психолошка смисла, оваа транзиција честопати не е знак на зрелост, туку потврда дека лицето бара заштита под нов авторитет, бидејќи сè уште не научило да стои самостојно.Во овој момент, Бруклин Бекам изгледа како син растргнат помеѓу две мајки – едната која се обидела да се ослободи од сенката на една жена, само за да падне во сенката на друга. И додека таблоидите анализираат секој чекор, се поставува клучно прашање: кога Бруклин навистина ќе стане свој човек, а не туѓ син, зет или сопруг?

