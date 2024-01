Се крие од јавноста, а важи за една од најубавите Италијанки: Која е Марија Брачини, девојката на тенисерот Јаник Синер?

0 SHARES Сподели Твитни

Италијанскиот тенисер Јаник Синер е еден од оние млади спортисти кој со својата паметна игра знае да ги збуни и совлада соиграчите од другата страна на тенискиот терен.

Иако е многу популарен и во својата земја и во целиот свет, Јаник се труди да го заштити својот приватен живот од љубопитните очи на јавноста . Сепак, не е секогаш лесно, особено ако покрај себе има девојка која со својата убавина привлекува внимание каде и да се појави.

Во моментов, покрај напорното вежбање и натпреварувањето, Синер ужива и во својот живот, а една од причините за тоа би можела да биде неговата девојка, манекенката Марија Брачини .

View this post on Instagram A post shared by 361 Magazine (@361magazine)

Марија Брачини е позната италијанска манекенка и инфлуенсерка, која на својот Инстаграм профил има повеќе од 100.000 следбеници. Брачини често патува низ светот за да направи интересни кадри, а за разлика од многу други убавици, таа има тенденција да го држи својот живот во тајност.

Италијанските медиуми објавија дека парот направил пауза од врската во 2021 година, но сега се повторно заедно. Неодамна Јаник Синер призна дека не сака неговиот приватен живот да биде под лупа на јавноста, па затоа избегнува да објавува слики со својата девојка.

– Дали имам девојка или не, никогаш нема да дознаете од социјалните мрежи, бидејќи сакам да си ја чувам приватноста за себе. Нема потреба да објавувам фотографии за да покажам дали сум во врска или не, свршена или не. Никогаш не објавував слики дури и со моите родители, можеби само неколку со брат ми – бил искрен тенисерот.

Јаник Синер не сака врската со Марија Брачини да биде во центарот на вниманието, забранувајќи им на новинарите да му поставуваат прашања за неа во интервјуата.

Тој јасно стави до знаење дека неговата врска не е јавна работа и дека нема да дава никакви најави за такви работи. Сепак, тоа не ги спречи медиумите да шпекулираат дека тој неодамна се свршил со својата девојка.

– Марија е личност која не сака да разговара со непознати. Тој има неколку блиски пријатели од елитниот круг. Нејзините пријатели потекнуваат од манекенството и тениската индустрија. Не сака да поминува време со непознати луѓе и тешко ѝ е да стекнува нови пријатели. Марија е интровертна личност која сака да поминува време сама. Таа ја цени својата приватност и простор. Потребно е долго време да се стекне доверба во некого, но кога тоа ќе се случи, таа е многу лојална – изјавил извор близок до манекенката.

Брачини има затворен Инстаграм профил, но има над 100.000 следбеници на платформата. Нејзината манекенска кариера била многу успешна и досега успеала да заработи околу 3 милиони долари.

