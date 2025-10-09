Се наѕира нова војна: Како таен сојуз се заканува да запали нов конфликт во Африка

0 SHARES Сподели Твитни

Етиопија ја обвини владата на Еритреја дека соработува со опозициска група со седиште во северниот регион Тиграј на Етиопија за подготовка за воена офанзива, што предизвика загриженост за можно повторно оживување на конфликтот во регионот.Етиопскиот министер за надворешни работи, Гедион Тимотејос, го изнесе ова тврдење во писмо до генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш.Во писмото, Тимотевос тврди дека постои јасна „завера“ помеѓу еритрејската влада и Тигрејскиот народен ослободителен фронт (TPLF), некогаш доминантната политичка сила во Етиопија која водеше двегодишна граѓанска војна со Адис Абеба, која заврши во 2022 година.„Соработката меѓу еритрејската влада и TPLF станува сè поочигледна во последните неколку месеци“, се вели во писмото, цитирано од АФП.„Тврдокорната фракција на TPLF и еритрејската влада активно се подготвуваат да водат војна против Етиопија“.Во истото писмо, Адис Абеба ги обвинува Асмара и TPLF за „финансирање, мобилизирање и насочување на вооружени групи“ во северниот регион Амхара, каде што федералната армија со години се соочува со бунтовниците.Овие тврдења го одразуваат влошувањето на односите меѓу соседните земји Етиопија и Еритреја, кои делат децениска крвава историја.Откако Еритреја доби независност од Етиопија во 1993 година, избувна гранична војна меѓу двете земји на Африканскиот Рог, која траеше од 1998 до 2000 година и однесе десетици илјади животи.Односите почнаа да се подобруваат во 2018 година, откако на власт дојде етиопскиот премиер Абиј Ахмед. Потоа, еритрејската војска им обезбеди поддршка на етиопските федерални сили за време на Тигрејската војна од 2020 до 2022 година.Сепак, по завршувањето на конфликтот, односите повторно станаа напнати, при што Асмара го обвинува својот сосед, кој нема излез на море, дека се обидува да го заземе пристаништето Асаб на Црвеното Море, кое се наоѓа во југоисточна Еритреја.Абиј постојано ја нагласуваше својата желба Етиопија да го врати пристапот до морето, кој го загуби по независноста на Еритреја.Во писмо до Гутереш, Тимотејос наведува дека Адис Абеба сака „чесно да преговара со владата на Еритреја“ и дека има визија за „заеднички просперитет преку интеграција што го зачувува територијалниот интегритет и суверенитет на двете држави“.Во исто време, тој ја обвини Асмара дека се обидува да ги „оправда своите злонамерни планови против Етиопија тврдејќи дека се чувствува загрозена од аспирациите на Етиопија за пристап до морето“.Еритреја, една од најмалку населените и најизолирани земји во Африка со околу 3,5 милиони луѓе, во последните месеци ги зајакна врските со Египет, кој исто така има затегнати односи со Етиопија поради водните ресурси.

