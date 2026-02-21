Се обидував да забременам 10 години, а потоа конечно станав мајка: Пет месеци подоцна следеше шокот во мојот живот (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

За жал, некои луѓе имаат прилично трнлив пат до размножување. Тара Мос (29) отсекогаш сонувала да има големо семејство , но бидејќи таа и нејзиниот сопруг имале проблеми со зачнувањето, тој сон почнал да бледнее. По 10 години неплодност, Тара за „Њузвик“ изјавила дека прифатила дека можеби едноставно не ѝ било судено да има деца и „се помирила со тоа“.

„Кога видовме дека не можам да забременам, си помислив: „Па, опуштете се, ќе се случи со текот на времето.“

Бидејќи ова не се случуваше неколку години, стана исклучително тешко, особено кога сите мои пријатели и семејство чекаа бебиња.

,,Сите постојано нè прашуваа кога ќе имаме деца , не знаејќи дека сакаме да можеме“, рече Мос од Северна Каролина.

Кога најмалку го очекуваш

Таа истакнува дека тие ги продолжиле своите животи и ја насочиле својата љубов кон децата на семејството , едноставно мислејќи дека тоа не е во Божјиот план за нив. Во 2024 година, Тара одлучила да го стави своето здравје на прво место и успеала да изгуби дури 45 килограми . И за нејзино изненадување, таа забременила „речиси веднаш“, а го добиле својот син во април 2025 година. Нејзината желба конечно да формира семејство се остварила, но не сакала да застане тука.

„Околу пет месеци откако го добив синот, бев подготвена. На почетокот сакавме да почекаме подолго, но бидејќи ни требаше толку долго за да добиеме син, помисливме дека е подобро да почнеме да се обидуваме сега бидејќи можеби ќе потрае.“

Двојката очекуваше дека ќе поминат месеци или години пред повторно да забременат, ако воопшто забременат. Секако, на Тара ѝ се допадна идејата да има две деца под двегодишна возраст.

Нова бременост

На Мос не ѝ требаше долго време да забремени, бидејќи дозна дека е повторно бремена во октомври 2025 година, по нејзиниот прв постпартален циклус. Тоа беше само неколку месеци по породувањето, а потоа четири недели подоцна, дозна дека не само што е бремена, туку и очекува близнаци .

„Кога дознавме дека се близнаци, бев изненадена, но не премногу. Со недели му кажував на сопругот дека се двајца, па дури и сонував дека се близнаци. Па, секако, бев шокирана бидејќи помислив дека можеби измислувам, но беше одлично да знам дека моите инстинкти беа точни кога беше потврдено“, рече Мос.

„Само сакам да кажам дека сме неверојатно благодарни и благословени. Бог знае како да го избере времето и ние сме многу благодарни што нè избра да бидеме родители на овие три неверојатни чуда. Исто така, до сите жени кои копнеат да станат мајки, не губете надеж. Ни требаа десет години и иако беше долго време, вредеше чекањето“, заклучи Тара.

