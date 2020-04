Се облекол како „смрт“ и ги плашел луѓето на плажа, поради корона вирусот

Адвокат од Мајами пронајде начин како да ги предупреди луѓето на социјална дистанца на плажите во Флорида каде што и покрај коронавирусот тие се отвараат.

Адвокатот Даниел Улфелдер тоа го прави облечен во во костим како „смрт“, качен на седишта наменети за чуварите на плажите, а како што вели и тој самиот, од 1 мај ќе започне редовно да работи, затоа што свеста кај луѓето попушта, па затоа да ги потсети на опасноста и на држењето социјалната дистанца.

Many of you have asked if I am willing to travel around Florida wearing Grim Reaper attire to the beaches and other areas of the state opening up prematurely. The answer is absolutely yes. Beginning May 1 we will hit the road here in state. Please retweet and spread the word. pic.twitter.com/UO7QKg161n

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) April 22, 2020