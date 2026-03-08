Се обложуваат дека ајатолахот Али Хамнеи ќе биде соборен: Кладилницата одбива да им плати 54 милиони долари

Кога еден израелско-американски бизнисмен виде зелени потврди покрај своите облози дека ајатолахот Али Хамнеи ќе биде отстранет од функцијата врховен лидер на Иран , помисли дека успеал.
Неговиот неверојатен облог од 3.460 долари одеднаш се зголеми на исплата од повеќе од 63.000 долари откако американските и израелските сили го убија ајатолахот во воздушен напад.
Имаше само еден проблем: Облогот никогаш не беше платен, објавува порталот „Футуризам“ .
Сценариото, како што е опишано од „Вашингтон пост“, се појави откако платформата за предвидувања „Калши“ одби да исплати огромни 54 милиони долари на корисниците кои се обложуваа дека Хамнеи ќе биде соборен од функцијата врховен лидер на Иран минатиот викенд.
Kalshi refuses to pay winnings on $54M trade related to Khamenei’s death, drawing user fury Prediction market Kalshi has outraged users by refusing to pay out winnings on a $54 million trade related to the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Kh… https://t.co/ThNSfxfjZF pic.twitter.com/eN0cwvqwA0— NahBabyNah (@NahBabyNahNah) March 5, 2026
Образложението на компанијата за дозволувањето на пазарот да собере милиони долари за тој конкретен облог е дека смртта на ајатолахот всушност не значи негово „отстранување“ од функцијата врховен лидер и дека платформата не дозволува облози „директно поврзани со смртта“.
„Веќе резервирав патување до Куршевел“, се пошегува огорчениот извршен директор, алудирајќи на луксузниот скијачки центар на Алпите.
„Потоа ги сменија правилата и сите беа измамени.“
Иако страницата наводно им ги вратила парите на сите обложувачи со еднакви коефициенти, што значи дека ги добиле парите назад, оние кои можеле да ја освојат огромната награда се огласиле на интернет за да го изразат својот гнев поради одлуката.
„Толку сум згрозен што искрено ја изгубив сета волја за предвидување на пазарите, барем на краток рок“, беснееше еден трговец без ни најмала трага од иронија на Network X (порано Twitter).
„Ми должиш повеќе од 2.500 долари, а им должиш на многу невини, обични трговци уште милиони.“
Демократскиот сенатор Крис Марфи ги нарече пазарите на предвидувања како „Калши“ американски комерцијален неморал на стероиди.
„Кога настаните што вклучуваат добро и зло едноставно стануваат финансиски производ, не знам колку доброто и лошото веќе имаат значење. Луѓето не треба да навиваат за смртта на луѓето затоа што се обложуваат.“
