Се огласи еден од уставобранителите: Не ви се плашам на заканите – запамтете дека не сте вечни

Сви што се закануете сс много работе незборимо насилни зашто ви немате јајца да се спротиставите на некога мислу на закане од тип демек неможу да завршу работу!

Прво нека ви биде јасно дека не ви се плашу ама бш ич!!!

Второ имам људи кои ме почитуев и ќе ми завршив работу било куде да имам!!!

И трето научете дека како што богатсво не е вечно исто и власт не е вечан, исто овој ви га пишуе и у Библију ако гу имате читано ама како што гледам ви импровизирате ваши приказкe и Још едн пут прочитајте прво што ви викам !!