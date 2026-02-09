Се огласи кралот Чарлс, откако е утврдено дека брат му имал силни врски со педофилот Епштајн

Изјавата доаѓа откако полицијата потврди дека разгледува жалба против братот на кралот Чарлс, објави Би-Би-Си.

„Кралот јасно стави до знаење, и со зборови и со постапки, дека е длабоко загрижен од обвинувањата што продолжуваат да се појавуваат за однесувањето на г-дин Маунтбатен-Виндзор“, изјави портпарол на Бакингемската палата.

„Подготвени сме да ја поддржиме полицијата.“

„Иако од г-дин Маунтбатен-Виндзор зависи да одговори на конкретните обвинувања, доколку полицијата ни се обрати, ние сме подготвени да ја поддржиме, како што се очекува“, додаде тој.

Реакцијата на палатата дојде откако полицијата потврди дека проценува дали има основа за покренување истрага врз основа на жалба од антимонархистичката група Република. Групата го пријави Маунтбатен-Виндзор под сомнение за злоупотреба на службената должност и кршење на Законот за службени тајни.

Како биле поврзани Ендру и Епштајн?

Поранешниот британски принц Ендру, денес познат како Ендру Маунтбатен-Виндзор, повторно е под полициска контрола поради неговата поврзаност со осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн.

Британската полиција соопшти дека во моментов ги „проценува“ наводите дека Ендру наводно испраќал класифицирани информации до мрежата на Епштајн во 2010 година поврзани со неговите службени должности како британски трговски претставник, откако медиумите објавија е-пошта што сугерираат дека тоа е така.

За што се сомничи?

Врската помеѓу Ендру и Епштајн предизвикува нова контроверзност откако американските власти објавија милиони страници досиеја за активностите на Епштајн, вклучувајќи фотографии и преписка во која се споменува Маунтбатен-Виндзор, во документите на Министерството за правда.

Информациите доведоа до жалба против неговата наводна улога во споделувањето класифицирани извештаи за време на службени патувања и поттикнаа полициска проценка на потенцијални прекршувања на Законот за службени тајни на Велика Британија.

Притисокот околу врската на Ендру со Епштајн доведе до историски последици за британското кралско семејство во последните месеци: 65-годишниот Ендру ги изгуби сите свои титули и привилегии, вклучително и титулата „принц“, додека Бакингемската палата вели дека ќе ја поддржи истрагата и изрази „длабока загриженост“ за новите откритија. Ендрју ги негираше сите обвиненија и не ја призна вината.

Контроверзната фотографија

Еден од најконтроверзните елементи во најновите документи е поврзан со фотографија од поранешниот принц Ендрју со Вирџинија Џуфре, која таа ја користеше со години за да ги илустрира своите обвинувања за сексуална злоупотреба кога била малолетничка.

Според најновите информации од досиејата на Епштајн, објавени од Министерството за правда на САД, е-пошта од 2015 година, наводно испратена од Гислен Максвел, сугерира дека фотографијата од Лондон во 2001 година е навистина автентична, спротивно на претходните тврдења на Ендрју дека не бил сигурен дали е направена, што дополнително го поттикна вниманието на јавноста и истрагите за неговата улога во случајот.

Друг важен факт се однесува на обвинувањата од Вирџинија Џуфре, која тврдеше дека Ендрју сексуално ја нападнал повеќе пати на почетокот на 2000-тите додека била во мрежата на Џефри Епштајн, вклучително и средба во Лондон кога имала 17 години, што довело до граѓанска тужба што завршила со спогодба за признавање на вина.

Со години, Џуфре јавно зборуваше за злоупотребата и соработуваше со американските истражители. Таа изврши самоубиство во 2023 година, а нејзините мемоари беа објавени постхумно.