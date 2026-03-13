Се огласи претседателот на Иран – зборувал со Путин и постави услов кој ќе ги разбесни САД и Израел!

0 SHARES Сподели Твитни

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан изјави дека исплатата на воените репарации мора да биде дел од секој договор за завршување на војната со САД и Израел.

И покрај тврдењата на американскиот претседател Доналд Трамп дека војната се покажала полесна за САД отколку што се очекувало, раководството на Иран не покажува знаци дека ќе попушти.

– Во разговорот со лидерите на Русија и Пакистан, ја потврдив посветеноста на Иран на мирот во регионот. Единствениот начин да се стави крај на оваа војна – иницирана од ционистичкиот режим и САД – е да се признаат легитимните права на Иран, да се платат воени репарации (отштета) и да се обезбеди цврста меѓународна гаранција против идна агресија – напиша Пезешкијан на мрежата X.

Иран вели дека ќе се согласи на прекин на огнот само ако САД и Израел гарантираат дека нема да има идни напади

Иран им кажал на медијаторите дека ќе се согласи на прекин на огнот за да се стави крај на војната само ако договорот вклучува гаранција од САД дека САД и Израел нема повторно да ја нападнат Исламската Република во иднина, објави Блумберг, повикувајќи се на неименувани извори запознаени со ситуацијата.

Таквото барање веројатно нема да биде добро прифатено ниту во Вашингтон ниту во Ерусалим.

Трамп: Мораме да ја завршиме работата!

Трамп неколку пати спомена војна со Иран за време на вечерашниот говор во Кентаки. Зборувајќи за првите напади, Трамп рече дека Иранците не знаеле што ги погодило.

Иран, како што тврди тој, сакал да постави мини, но американската армија потоа уништила 54 брода за два дена.

– Мора да ја завршиме работата. По операцијата мислевме дека тоа ќе биде нивниот крај за некое време. Но, тие повторно почнаа. Затоа мора да ја завршиме, нели? Не сакаме да се враќаме тука на секои две години – рече тој.

