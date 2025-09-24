СЕ ОГЛАСИ РУБИО ПО СРЕДБАТА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ВУЧИЌ „Се стремиме заедно да изградиме подобра иднина“

Американскиот државен секретар Марко Рубио истакна дека во Њујорк разговарал со српскиот претседател Александар Вучиќ за стратешкиот дијалог што, како што нагласи, наскоро ќе започне меѓу двата народа.Рубио истакна дека со Вучиќ разговарал и за учеството на САД на изложбата Експо и изјавил дека тоа е можност за понатамошно зајакнување на билатералните односи.„Драго ми е што го видов претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес во Њујорк. Разговаравме за стратешкиот дијалог што нашите две нации наскоро ќе го започнат и за учеството на САД на Експо 2027, што претставува можност за понатамошно зајакнување на нашите билатерални односи додека се стремиме да изградиме подобра иднина заедно“, напиша Рубио на социјалната мрежа „X“.Good to see Serbian President @avucic again today in New York. We discussed the Strategic Dialogue our two nations will launch soon and U.S. participation in EXPO 2027, both opportunities to further strengthen our bilateral relationship as we seek to build a better future… pic.twitter.com/vRphfOBOFe— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 23, 2025Вучиќ синоќа, на маргините на 80-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, во разговорот со Рубио нагласи дека Србија е посветена на зачувување на мирот и стабилноста, изразувајќи благодарност за улогата на САД во заштитата на безбедноста на српскиот народ на Косово и за придонесот во процесот на дијалог меѓу Белград и Приштина.