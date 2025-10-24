Се одложи рочиштето против моторџијата кој го прегази Југослав Николовски

0 SHARES Сподели Твитни

Одложено е денешното судско рочиште на кое требаше да биде донесена пресуда за скопјанецот Ф.Љ. кој со мотор на 1 јули на пешачка патека го прегази Југослав Николовски и побегна.

Рочиштето е одложено поради отсуство на обвинетиот Ф.Љ. кој, како што беше кажано, бил на инфузија поради стомачен вирус.

Ф.Љ. е обвинет за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода.

Обвинетиот со мотор „Кавасаки“ немал возачка дозвола и возел по пешачка патека спротивно на сообраќајните прописи, а откако го прегазил Николовски, побегнал од местото на настанот.

Пешакот беше пренесен на Ургентниот центар во Скопје, каде подоцна им подлегна на повредите.

