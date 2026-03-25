Се очекува силна бура да го погоди Блискиот Исток, можно е торнадо

0 SHARES Сподели Твитни

Систем на бури, карактеристичен за одредени делови од САД, наскоро ќе го погоди Блискиот Исток, во речиси невидена атмосферска ситуација за овој регион.

Делови од Арапскиот Полуостров и Персискиот Залив би можеле да бидат погодени од силни до многу силни грмотевици во четврток, со можност за штетни ветрови, голем град и неколку торнада.

Големи делови од пустината би можеле да бидат поплавени, а некои области би добиле врнежи од дожд колку една година за само три дена. Барем еден модел покажува дека ефектите од бурата би можеле да се прошират од делови од Иран до Дубаи и Абу Даби до четврток попладне.

Главните автопати и аеродроми би можеле да бидат поплавени, што дополнително ќе ја комплицира веќе сложената геополитичка криза на Блискиот Исток, додека војната меѓу САД и Израел со Иран продолжува. Ова не е дел од светот што често ги гледа овие екстремни временски настани, иако тоа можеби се менува.

Анализата на „Вашингтон пост“ сугерира дека северен Оман, Дубаи и Абу Даби се изложени на сè поголем ризик од обилни дождови и поплави, делумно поради климатските промени. Со глобалното затоплување на атмосферата и промената на моделите на проток, се зголемува транспортот на водена пареа, или влага, во овој регион. Ова се одразува во сè почестите епизоди на обилни дождови.

На пример, Дубаи добива просечно околу 100 мм дожд годишно. Овој луксузен град би можел да добие помеѓу 75 и 150 мм до крајот на неделата.

Сличен настан помеѓу 15 и 17 април 2024 година донесе 164 мм дожд на Меѓународниот аеродром во Дубаи, предизвикувајќи откажување на повеќе од 1.200 летови. Пистите беа под вода.

Овој пат, сепак, системот на бури би можел да вклучува ротирачки ќелии на грмотевици, заедно со многу невообичаениот ризик од торнада во пустината. Системот почна да се формира во вторник. Над Медитеранот се наоѓаше циклон во развој на голема надморска височина, односно џеб од ладен воздух, низок притисок и ротација во горните слоеви на атмосферата. Појужно, млазниот поток, река од брзи ветрови во горната атмосфера, се стеснува. Како стеснето црево за вода, протокот се забрзува, што значи дека посилните ветрови „се нурнуваат“ во системот во развој.

Во исто време, копнениот циклон ќе се зајакне во близина на Багдад во среда. Пред него, влагата ќе се движи кон север, создавајќи нестабилност, поттикнувајќи бури. Истиот тој циклон ќе помести студен фронт кон исток, кревајќи влажни воздушни маси и генерирајќи грмотевици.

До пладне во среда, млазниот тек ќе се спушта посилно кон југоисток над Египет и Црвеното Море, а потоа рано во четврток ќе се движи над Саудиска Арабија. Сите бури над Персискиот Залив или Оманскиот Залив ќе бидат погодени од силни ветрови од повисоко ниво. Промената на ветровите со висината би можела да поттикне ротација на бурите, што значи дека формирањето на неколку суперќелии не може да се исклучи.

Катарското Министерство за труд издаде предупредување поради лошите временски услови.

„На работодавачите им се советува да ги почитуваат упатствата за безбедност и здравје при работа и да обезбедат соодветни заштитни мерки за работниците“, се наведува во соопштението.

Во Египет, министерот за образование објави откажување на наставата за ученици, наставници и персонал во среда и четврток поради очекуваната нестабилност на времето. Министерството за здравство и население го подигна нивото на подготвеност за да обезбеди медицински ресурси и потребни материјали.

Секоја бура од суперќелии би можела да предизвика голем град со големина на јајце, разорни налети на ветер до 100 км/ч и обилни врнежи од дожд, како и мала, но можна појава на изолирани торнада. Морските пијавици би можеле да ги следат бурите над отворените води, претставувајќи опасност за поморскиот сообраќај.

Европскиот модел на ECMWF симулира дисконтинуиран појас од ротирачки бури што се протега од иранската покраина Хузестан кон југоисток, кон Дубаи и Абу Даби во четврток попладне.

Покрај тоа, целокупната атмосферска состојба укажува на можност за обилни дождови што предизвикуваат поплави. Истата пенетрација на млазните струи би можела да предизвика дивергенција, ширење на воздухот во повисоките слоеви, што помага да се подигне воздухот и влагата од пониските слоеви. Овој нагорен тек може дополнително да го зголеми интензитетот на врнежите.

Како резултат на тоа, делови од пустината би можеле да добијат помеѓу 75 и 150 мм дожд, со локално поголеми количини.

Бидејќи ситниот, зрнест песок не апсорбира добро вода, веројатни се поплави, особено во урбаниот појас од Абу Даби до Дубаи.

Во меѓувреме, постојат индикации дека обилните дождови и бури би можеле да продолжат и во почетокот на април.

The post Се очекува силна бура да го погоди Блискиот Исток, можно е торнадо appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: