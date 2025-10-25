Се „повлекуваат независните“ од втор круг во корист на вмровски кандидати. По Македонски брод се повлече и од Могила

0 SHARES Сподели Твитни

Независниот кандидат за градоначалник на Могила, Сашо Пивковски ја повлече кандидатурата. За ова попладнево информираше преку објава на Фејсбук.

– Ова не беше лесна одлука, но верувам дека е исправна и чесна во овој момент – во интерес на нашата општина и на сите граѓани што живеат во неа. Во изминатиот период слушнав различни мислења, совети и размислувања. Сфатив дека политиката не смее да создава поделби меѓу луѓето, особено не меѓу пријатели и семејства. Нашата сила е во заедништвото, не во поделбите. ВМРО-ДПМНЕ е мојата партија, мојот политички дом. Како нејзин член секогаш сум се водел од идејата за чест, работа и почит кон луѓето. Така било и ќе остане. Ќе продолжам да го поддржувам сето она што е во интерес на граѓаните и на вредностите за кои се залага оваа организација, напиша Пивковски.

