Се појавија дополнителни услови дека Путин бара мир: Рускиот јазик мора да биде службен во Украина

„Њујорк тајмс“ објави дека за време на разговорот со американскиот претседател Доналд Трамп во Алјаска, рускиот лидер Владимир Путин инсистирал на гаранции за официјално признавање на рускиот јазик во Украина и заштита на руските православни цркви.Путин досега одби да се сретне со украинскиот претседател Володимир Зеленски, објави „Њујорк тајмс“, повикувајќи се на двајца високи европски функционери.„Господинот Путин, исто така, побара гаранции дека рускиот јазик повторно ќе стане службен јазик во Украина и безбедноста на руските православни цркви“, рекоа официјалните лица.Според неименуваните функционери, Трамп рекол дека се надева на трилатерална средба со Путин и Зеленски, но Путин „досега ја отфрлил средбата со Зеленски, сметајќи го за нелегитимен претседател на вештачка држава“.„Њујорк тајмс“ објави дека по средбата со Путин, Трамп се откажал од барањето за итно прекин на огнот и сега верува дека брз мировен договор би бил можен ако Зеленски се согласи да ги отстапи сè уште неокупираните области на Донбас на Русија.За возврат, Путин предложи прекин на огнот во остатокот од Украина по должината на сегашните линии на фронтот и писмено ветување дека никогаш повеќе нема да ја нападне Украина или која било европска земја, рекоа официјалните лица. Во меѓувреме, извори го предупредија Трамп дека Путин често ги прекршува своите писмени ветувања.Весникот забележува дека Зеленски и европските лидери остро се спротивставиле на какво било отстапување на неокупираната територија Донбас, која исто така држи клучни одбранбени позиции и вредни минерални ресурси. Украинските претставници нагласија дека секој конечен договор не може да вклучува трајно отстапување на суверена земја од страна на Киев, бидејќи тоа би го прекршило Уставот на земјата.Средбата Трамп-Путин заврши без договор или прекин на огнот во Украина, и покрај тоа што двајцата лидери тврдеа дека е постигнат „голем напредок“.По разговорите во Алјаска, Трамп рече дека постигнал договор со Путин за размена на територии и дека „претседателот Зеленски мора да се согласи“.

