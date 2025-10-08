Се појавија нови детали за Македонецот кој беше разнесен од бомба во Белград: Се претставуваше во медиумите како успешен спортист и модел, а неговото досие е ,,фул!”

0 SHARES Сподели Твитни

Мартин Сипковски, модел од Македонија кој беше убиен во експлозија на бомба во стан на улицата Косовска во Белград на 1 октомври, има богато криминално досие во Македонија, иако имал само 21 година. Како што потврдија локалните медиуми од канцеларијата на скопскиот обвинител, овој млад човек е осуден за обид за убиство!Иако во локалните медиуми се претставуваше како перспективен ракометар, чија спортска кариера беше прекината поради повреда, но и како успешен модел, единствениот од Македонија што потпиша договор со престижна турска агенција, Сипковски во своето досие имаше кривични дела како насилство, разбојништво и предизвикување општа опасност. Тој беше осуден на седум години и шест месеци затвор за обид за убиство, но таа казна не стана правосилна.– Основното јавно обвинителство на град Скопје покрена истрага против осомничен за кривично дело – обид за убиство извршено на 15 септември 2024 година, во зграда на булеварот Јана Сандански, при напад со нож врз едно лице , а веднаш по лишувањето од слобода на осомничениот, на 29 септември 2024 година, надлежниот јавен обвинител поднесе предлог до Основниот кривичен суд на град Скопје за определување мерка притвор. Прифаќајќи дел од аргументите на одбраната, пред сè во врска со личноста на обвинетиот, судијата во претходната постапка не го прифати предлогот на обвинителството и определи мерка куќен притвор и привремено одземање на патната исправа. Надлежниот јавен обвинител поднесе жалба против оваа одлука, но жалбата беше одбиена. На 26 декември 2024 година, по спроведена истрага, Јавното обвинителство на град Скопје поднесе обвинителен акт за обид за убиство, а по судската постапка, на 3 јуни 2025 година, обвинетиот беше прогласен за виновен и осуден на седум години и шест месеци затвор. Според одлуката на судот, му е одреден и продолжување на куќниот притвор до правосилност на пресудата – соопшти скопското обвинителство.Обвинителот за македонските медиуми изјави дека првпат биле информирани на 25 септември дека Сипковски не е пронајден во својата куќа. Тоа било една недела пред трагедијата во Белград. Ова би значело дека тој успеал нелегално да ја премине границата.– Следствено, Јавното обвинителство никогаш не било известено за недостапноста на обвинетиот, додека СВР Скопље-БПС испратило известување до судот на 25 септември 2025 година дека лицето не е пронајдено во својот дом, по што Кривичниот совет на Основниот кривичен суд во Скопјe донел одлука за укинување на мерката куќен притвор и определување ефективен притвор за обвинетиот – соопшти обвинителството.Да ве потсетиме дека граѓанин на Северна Македонија беше разнесен во експлозија на бомба во стан во центарот на Белград, која, како што се сомнева, била наменета за ликвидација на навивач од криминалната средина. Истражителите претпоставуваат дека Сипковски случајно го активирал уредот преку непрофесионално ракување и на тој начин починал.

