Се појавија нови детали од интервјуто за принцезата Дајана: Шокантните тајни кои беа криени со децении се откриени во книга

Кралските интриги честопати го привлекуваат вниманието на јавноста, но ретко кој навистина знае колку манипулации и лаги можат да стојат зад медиумските приказни што ги паметиме со децении. Една од најпознатите такви приказни е интервјуто дадено од принцезата Дајана за Би-Би-Си во 1995 година, кое откри деликатни детали од нејзиниот брак и приватен живот. Новата книга на новинарот Енди Веб, „Дијанарама: Предавството на принцезата Дајана“, фрла сосема нова светлина врз ова легендарно интервју, откривајќи како лагите, фалсификатите и прикривањата го промениле текот на животот на Дајана и оставиле траен белег во јавноста.

Ова интервју, водено од Мартин Башир и принцезата Дајана, кое беше емитувано на Би-Би-Си, го гледаа 23 милиони луѓе во Велика Британија. Поради постапките на водителот, и „што е уште поважно“, поради последователното прикривање, „животот на Дајана беше однесен по исклучително опасен пат, што на крајот доведе до нејзина смрт“.

Ова е „моќна приказна“. На почетокот е „примамливо“ да се сомневаме дека Енди Веб „претерува со инцидентот“, но како што се одвива неговата „внимателно истражена и стручно напишана книга“, станува јасно дека интервјуто на Башир со Дајан во Панорама имало „подалекусежни последици“ отколку што првично изгледало.

Нови детали

Енди Веб, исто така, споменува некои „фасцинантни детали“. На пример, познатата реплика на Дијана „во овој брак бевме тројца“ всушност не се однесуваше на Камила Паркер-Боулс, туку на дадилката Тиги Леџ-Бурк, „со која Мартин Башир ја убеди Дијана дека Чарлс има афера“.

Меѓу неговите тврдења беше и „неверојатниот обем на лагите на Башир“, вклучувајќи ги и „зачудувачките тврдења“ дека „принцот Едвард имал СИДА“, дека нејзиниот син принцот Вилијам ја снимал Дајана со „специјален часовник“ и дека кралицата ќе „абдицира во рок од шест месеци“.

Други изненадувачки откритија вклучуваат мемоари што принцезата Дајана ги побарала од својот адвокат, Лорд Мишкон, неколку дена пред интервјуто за Панорама, во кои таа вели дека „верува оти можеби била повредена, веројатно во наместена сообраќајна несреќа“, како и збирка „мистериозни“ документи на Би-Би-Си за кои се вели дека „исчезнале“.

Енди Веб, исто така, ги истражува тврдењата за „прикривање во рамките на прикривање“: тој разговара со Ричард Ејр, тогашен гувернер на Би-Би-Си, кој му кажува дека одборот „би инсистирал на целосна истрага доколку не биле во незнаење за измамата на Башир“.

