Се појави видео кое менува сѐ: Новак не го погодил судијата, навивачите бараат да ги тужи организаторите

Тенисерот во јавноста е претставен како лошо момче кое намерно го удри судијата, а во повеќе наврати ги видовме доказите и дека немало намера во овој негов потег.

Сега се појави видео од другиот агол, кој не беше достапен за време на преносот, кој дефинитивно ќе го „испере“ српскиот тенисер.

Навивачите сметаат дека организаторот се досега се обидувал да го сокрие видеото кое открива што се случило навистина.

Лаура Кларк падна, а најновото видео покажува дека топката воопшто не ја погодила во вратот.

Навивачите на Новак бараат од него да поднесе тужба против УС опен, кој го дисквалификуваше на основа на претерано драматичната реакција на Кларк.

Навивачите на српскиот тенисер бараат ги тужи организаторите поради:

неоснована дисквалификација

казна во износ од 257.000 долари

емотивни трауми

рушење на угредот.

Погледнете и сами да видите што точно се случило и каде завршила топката:

— Novak Not Djokovic (@djokernole777) September 10, 2020