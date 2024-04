Се појави видео од моќниот украински напад: Моќна хаубица зафатена во пламен, страшна експлозија снимена од руски војник (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Се појави ново видео кое се чини дека ја прикажува експлозијата на руски артилериски систем зад првите линии на фронтот на територијата контролирана од Москва, пишува Newsweek.Видео кое кружи на социјалните мрежи покажува како руски војници го снимаат детонирањето на самоодната хаубица 2S5 Giatsint-S на поле некаде во источниот украински регион Донбас. Засега не е познато што ја предизвикало експлозијата, како и степенот на штетата на системот.Лицето кое го сподели видеото тврди дека видеото е снимено во понеделник, пренесува Јутањи лист.Истиот ден, украинското Министерство за одбрана објави снимка за која рече дека покажува американски високомобилен артилериски ракетен систем како пука во руска хаубица 2S5 Giatsint-S. Видеото, наводно направено од украинските сили за специјални операции, се чини дека го прикажува рускиот Giatsint-S во некоја шума пред ХИМАРС да го нападне системот. Giatsint-S е оштетен, објави Киев.Руското Министерство за одбрана претходно сподели снимка на која наводно се гледа Giatsint-S во акција во Украина.

Published 22 April 2024Russian-occupied southern #Luhansk Oblast or northern #Donetsk Oblast, #Ukraine Destroyed Russian 152mm 2S5 ‘Giatsint-S’ self-propelled howitzer.This appears to be a previously undocumented loss. pic.twitter.com/WLzEEgu0Vn— Naalsio (@naalsio26) April 23, 2024

Артилеријата е клучен елемент на војната во Украина и може да одреди колку загуби ќе претрпи спротивната страна. Недоволното снабдување со муниција за овие системи беше најголемата грижа на Киев во последните месеци, ограничувајќи ги украинските операции додека Русија постепено напредува кон запад.Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави претходно овој месец дека Русија можела да истрела 10 пати повеќе гранати отколку што имаа на располагање украинските војници, што значи дека Москва „ќе ги враќа назад секој ден“.Зеленски во понеделникот рече дека обезбедувањето модерна артилерија е приоритет за Киев, по одобрувањето од членовите на Конгресот и претседателот Џо Бајден за нова транша од американската помош, која се очекува во наредните денови. Во саботата Претставничкиот дом конечно одобри повеќе од 60 милијарди долари помош за Украина.Според Јутарњи, побарувачката за муниција во последно време е зголемена бидејќи украинските власти предупредија дека Русија се подготвува за летна офанзива против украинските позиции. На крајот на февруари Зеленски рече дека руската офанзива би можела да започне веќе кон крајот на мај.„Почнувајќи од средината на мај, ќе има проблеми“, рече Кирило Буданов, шеф на ГРУ, воената разузнавачка служба на Украина.„Во блиска иднина ќе се соочиме со прилично тешка ситуација“, додаде тој. Но, мораме да разбереме дека тоа не е катастрофа“.

