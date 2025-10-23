Се појави видео од страшната трагедија! Млад фудбалер удри во крава и почина на место! Грозоморна несреќа што не може да се заборави, погледнете го моментот на ужасот! (ВИДЕО)

Тажната вест ја потресе бразилската спортска јавност. Таму, 20-годишниот фудбалер Антони Илано трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа што се случи во сојузната држава Пјауи.Млад фудбалер загина возејќи мотоцикл кога, во текот на ноќта, удрил во крава што се движела по патот.Снимките од надзорните камери го забележале драматичниот момент на судирот, а очигледно Илано немал време да ја избегне пречката.
🇧🇷 Tragedia en Brasil: Antony Ylano, joven futbolista de 20 años, fallece tras chocar su motocicleta con una vaca en una carretera de pic.twitter.com/0QWULTfvKt— BCN24 Noticias (@bcn24noticias) October 22, 2025
По ударот, тој останал неподвижен да лежи на асфалтот. Двајца минувачи веднаш дотрчале кон него во обид да му помогнат, но за жал, младиот човек починал на самото место.