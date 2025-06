Се појави морничаво видео од моментот на падот на авионот: Се урна во ненаселено место, во него имало 242 патници (ВИДЕО)

Авион на „Ер Индија“ се урна во близина на аеродромот во Ахмедабад , во индиската федерална држава Гуџарат, во четврток попладне, а сега се појавија првите снимки од падот на авионот.Несреќата се случила за време на полетувањето, а Боинг 787 се упатувал кон Лондон.Во авионот имало 242 патници. Според медиумите, тој се урнал на ненаселено место.Најмалку седум противпожарни возила пристигнале на местото на несреќата.На лице место има неколку амбулантни возила.

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today

