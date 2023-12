СЕ ПОЈАВИ СЛИКА НА УБИЕНИОТ НАПАЃАЧ ВО ПРАГА СО СНАЈПЕР! Луѓето трчаа врескајќи по улица – полицијата го ликвидирала (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Според последните информации, лицето кое го започнало пукањето е убиено.

На Филозофскиот факултет во Прага имало пукање во кое има мртви и ранети, јавуваат локалните медиуми.

Според последните информации, лицето кое го започнало пукањето е убиено.

„Стрелачот е елиминиран!!! Целата зграда во моментов е евакуирана, а на лице место има неколку мртви и десетици повредени“, објави полицијата на социјалната мрежа Твитер/Икс.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University’s Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi— BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Според информациите што ги споделија студентите, луѓето биле затворени во училниците или во библиотеката, а тие се евакуирани на улицата Челетна. Според учениците, една девојка паднала од балкон кога се обидела да побегне!

Снимката споделена на Твитер покажува како луѓе во паника трчаат по улицата. Областа околу Намести Јан Палах е затворена и полицијата ги советува луѓето да се држат настрана

Чешкиот премиер Петр Фиала објави дека ги откажал должностите во Оломуц и се враќа во Прага поради трагичните настани. Тој побара граѓаните да ги следат упатствата на службата.

Vzhledem k tragickým událostem na pražské filozofické fakultě jsem zrušil pracovní program na Olomoucku a jedu zpět do Prahy. Jsem v kontaktu s ministrem vnitra a PČR. Prosím všechny občany, aby respektovali doporučení složek IZS.— Petr Fiala (@P_Fiala) December 21, 2023

На интернет се појави фотографија од напаѓачот како стои на покрив со оружје.

A je to v hajzlu… Střelba na filozofické fakultě UK na náměstí Jana Palacha v centru Prahy. Na místě jsou mrtví a zranění… ano, množné číslo…#fuckyoumotherfucker 😡 https://t.co/e76XVoM38Z pic.twitter.com/MMQyJJV2kc— Paula (@Paula44212447) December 21, 2023

🔴 🇨🇿 || La prima immagine dell’uomo che avrebbe compiuto la sparatoria all’università di Praga in Repubblica Ceca. pic.twitter.com/Vw5tXTFuaF— Falco Pellegrino (@esploroilmondo) December 21, 2023

Пронајдете не на следниве мрежи: