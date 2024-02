СЕ ПОЈАВИ СТАРА ФОТОГРАФИЈА НА ХАРИС ЏИНОВИЌ: Мелина тогаш имала само 10 години, тој не носел капа, вака некогаш изгледал пејачот

0 SHARES Сподели Твитни

Се појави стара фотографија од Харис Џиновиќ

Пејачот Харис Џиновиќ и неговата сопруга Мелина решија да стават точка на бракот по 22 години заеднички живот, а веста ја шокираше тамошната јавност.Нивната љубов започна во 2002 година. Мелина тогаш имала 21 година, додека Харис влезе во шестата деценија од животот и веќе беше успешен и популарен музички изведувач.

Доказ за тоа е фотографијата која кружи на социјалните мрежи од тој период, а она што е интересно е дека пејачот тогаш не носел капа, што е тоа што го прави препознатлив.

View this post on Instagram A post shared by Zerina Cokoja (@zerinacokojaofficial)

Харис веќе постигнал успех на музичката сцена, а се сликал и со својата колешка, а како што пишува во написот, тие двајца биле најголемите пејачки ѕвезди во тоа време.

– Ѕвезди на летото – пишуваше во насловот на веста од 1991 година.

