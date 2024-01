Се разбудивте со вкочанет врат? Еве како да го ублажите овој проблем за само десет секунди

0 SHARES Сподели Твитни

Сè што е потребно за да ја ослободите мрената е да легнете на грб и да ја оставите главата да виси од креветот

Многу луѓе, наместо да се разбудат агилни и одморени наутро, доживуваат привремено, но и малку болно вкочанетост во вратот.

Причината за тоа е најверојатно лоша положба за спиење, неудобна перница или кревет.

Во секој случај, постои еден трик кој треба да ви донесе брзо олеснување.

Сè што е потребно е да легнете на грб, така што главата ви виси од креветот, а потоа турнете ја брадата, а со тоа и главата, колку што е можно повеќе назад.

Држете ја оваа позиција околу 10 секунди, а потоа повторете три пати.

Погледнете како тоа во пракса изгледа во следното видео:

View this post on Instagram A post shared by James Moore (@jamesmoorewellness)

