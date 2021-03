Се разбудил вулканот на Камчатка, но тоа не ги загрижило овие планинари: Испекле колбаси на лавата

Вулканот Кључевска сопка на Далечниот исток на Русија на Камчатка е повторно активен.

Потоците од лава почнале да се слеваат, а во регионот е прогласена опасност.

Во меѓувреме, тоа не спречило група руски планинари, откако се качиле на активниот вулкан во текот на ерупцијата, да испечат колбаси на лавата.

Инаку, локалното население го смета за светилиште, а ерупции се случуваат речиси секоја година.

Кључевската сопка е најактивен вулкан на Евроазискиот простор, чија висина изнесува 4.649 метри.

Now, this is awesome: a group of Russian hikers climbed up Klyuchevskaya Sopka, the highest active volcano in Eurasia, and cooked sausages on the cooling lava! pic.twitter.com/aID6ve73Yd

— Jonny Tickle (@jonnytickle) March 18, 2021