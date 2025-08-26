Се разведувате, но имате деца? Еве како да им ја соопштите веста без дополнителна траума

0 SHARES Сподели Твитни

Разводот е тежок и за родителите и за децата. Сепак, начинот на кој се пренесува веста во голема мера влијае на тоа како детето ќе се справи со промените, од чувството на сигурност до успехот во училиште и однесувањето. Препораките на експертите нагласуваат смирен, споделен и пријателски расположен разговор за децата, со јасна порака дека не е нивна вина и дека двајцата родители сè уште ги сакаат. Доследната рутина и континуираната поддршка им помагаат на децата побрзо да се прилагодат.Подготовка: Една порака, еден планПред разговорот, препорачливо е да се договорите за клучните пораки и, доколку е безбедно и можно, заедно да ја пренесете веста. Договорете се што ќе кажете и кои конкретни промени ќе можете да му ги објасните на вашето дете (на пример, каде ќе го поминува поголемиот дел од времето, кој родител ќе го вози до училиште итн.). Заедничкиот, смирен пристап ја намалува вознемиреноста и го спречува детето да бара „вина“, пишува Институтот за детски ум.Момент и место: Мир, приватност, без брзањеПрепорачливо е разговорот да се води дома, во мир и без непосакувана публика. Избегнувајте да разговарате за развод со децата за време на празници, родендени или пред спиење, бидејќи таквите разговори би можеле да им остават лоши спомени и траума во иднина. Кога разговарате со децата за развод, потребно е да се обезбеди доволно време за прашања и емоции.Три столба на смирувачка поракаЕкспертите препорачуваат јасна, кратка и повторувачка порака во три дела:

„Не е твоја вина.“

„И двајцата те сакаме и ќе се грижиме за тебе.“

„Еве што се менува, а што останува исто“: на пример, училиштето, пријателите и активностите остануваат, а родителите ќе се менуваат со превозот и времето за спиење, пишува HealthyChildren.

Разлики во возраста: Колку информации и како да се кажат во зависност од возраста?За деца од предучилишна и рана училишна возраст, експертите препорачуваат кратки реченици и конкретни информации (на пример, мама и тато ќе живеат во два дома. Утре, тато ве носи на обука) и многу физичка блискост. Тие нагласуваат дека е добра идеја барем уште еднаш да му се повтори на детето дека тие не се причината за разводот.Постарите деца и тинејџерите можат да разберат подобро и повеќе, па затоа е можно да се сподели подетално со нив без да се обвинуваат. Препорачливо е да им се признае на постарите деца дека емоциите што ги чувствуваат се нормални, како и да се понуди приватен разговор и време со двајцата родители.Грешки што вреди да се избегнатНе навлегувајте во деталите за конфликтот со децата, особено со малите деца, и не барајте од нив да изберат страна бидејќи им се потребни двајцата родители за да пораснат. Исто така, не го користете вашето дете како гласник за разговор со другиот родител или со вашиот сопствен терапевт на кого ќе му ги кажете сите ваши грижи.Темите за возрасни остануваат меѓу возрасните, додека на детето му е потребно чувство на стабилност, а не товар од информации, особено за време на развод на родителите.

