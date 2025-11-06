Се саботирате себеси: Најголемите грешки што ве спречуваат да ја пронајдете вистинската љубов

0 SHARES Сподели Твитни

Една студија покажува дека луѓето не се толку пребирливи како што мислеле кога избираат со кого да се забавуваат и да имаат врска. И не само тоа, туку многу од нив остануваат во врски кои одамна требало да завршат. Голем процент, околу 75% од луѓето, тешко наоѓаат луѓе за кои сметаат дека ги исполнуваат нивните критериуми. Ја препознаваме борбата и мислиме дека можеме да помогнеме во тоа.

Не е задолжително или неопходно секој да најде животен партнер, но за оние кои имаат проблем да најдат, имаме неколку совети околу тоа.

1. Се трудите да бидете некој друг

Честопати, луѓето се забораваат на нивните состаноци и се преправаат дека сакаат работи што не ги сакаат. За да имате успешна врска, треба целосно да се прифатите себеси и да им го покажете тоа на оние околу вас. Не се срамете од тоа што сте и не обидувајте се да ги пресликувате интересите и навиките на другата личност. Меѓутоа, за да го направите тоа, прво треба добро да се погледнете во огледало и да дознаете кои сте навистина и што барате во животот.

2. Ги поставивте вашите стандарди премногу ниски или премногу високи

Не само што е во ред, туку и суштинско е да имате стандарди при состанувањето, но понекогаш ги поставувате премногу ниски или премногу високи. Во првиот случај, правите компромиси за нешто што знаете дека ќе ве направи несреќни во иднина. Можеби се чувствувате очајно и сакате веднаш да најдете партнер, но ова е совршен рецепт за неуспех. Во вториот случај, ги поставувате вашите стандарди толку високи што речиси никој не може да ги достигне.

Тоа е затоа што веројатно ја барате совршената личност, а треба да знаете дека тоа не постои. Треба да барате некој кој ги има потребните карактеристики за вашите потреби.

3. Се плашите да одите на состаноци и да запознавате нови луѓе

Не очекувајте дека со тоа што ќе запознаете само една личност, ќе ја пронајдете љубовта на вашиот живот. Сцената за состаноци е борба, и ќе треба да ја истражите колку што можете повеќе за да сфатите што сакате. Со тоа што сте отворени за запознавање нови луѓе, ќе видите што ви пречи и што навистина барате. Дури и ако ве одбиваат од време на време, лекциите што ќе ги научите ќе се покажат како многу важни во иднина.

4. Се плашите да им кажете за вашите чувства

Така, сте започнале неврзана врска со некого и попатно сфаќате дека сакате повеќе од него. Во ред е да им дадете до знаење за вашите чувства и, можеби, тие го чувствуваат истото за вас. Дури и да не го чувствуваат истото, барем ќе се потрудите наместо да се измачувате себеси криејќи ги чувствата. Ако тоа се случи, тоа значи дека врската не требала да биде, затоа не треба да се чувствувате обесхрабрени и наместо тоа треба да преминете на следната авантура.

5. Ги игнорирате луѓето во вашиот социјален круг

Понекогаш во нашиот круг има луѓе кои ни посветуваат целосно внимание, но не мислиме дека тие сакаат повеќе од нас. Можеби треба добро да ги погледнете вашите пријатели и колеги и да забележите кој бил тука за вас без вие да бидете тука за нив на ист начин. Можеби не ве гледаат само како пријател, но имаат и чувства кон вас. Не велиме дека треба веднаш да излегувате со нив, но добро погледнете ги и обидете се да ги видите од поинаква перспектива.

6. Немате заеднички интереси

Можеби е невозможно да ги имате истите интереси како вашиот партнер, но би било корисно да имате некои заеднички работи. На пример, ако тие сакаат постојано да бидат дома, а вие сакате да бидете надвор цел ден, тоа може да биде проблем. Важно е да ви се допаѓаат неколку исти работи за да можете да се дружите заедно. Тоа ќе ви даде нешто за поврзување не само на почетокот на врската, туку и години подоцна кога можеби сте основате семејство.

7. Не се чувствувате почитувани и ценети

Од витално значење е вашиот животен партнер да ве почитува вас, вашиот живот и изборите што ги правите. Тие не треба да зборуваат за вас или да се потсмеваат на вашата работа или да ви кажуваат колку се глупави вашите одлуки. Овој тип на однесување е навредлив и контролирачки и нималку почитуван. Затоа е исто така важно да најдете партнер кој е заинтересиран за вашите цели и ве поддржува во се што ќе одберете да следите.

8. Не се сакате себеси

Ова е веројатно најважниот чекор, бидејќи не можете да очекувате некој друг да ве сака ако не се сакате себеси. За да го направите тоа, треба да ги погледнете вашите силни и слаби страни и да размислите како можете да ги подобрите. За секого има повеќе од само области за подобрување, и секако не треба да се концентрирате само на нив. Ако го направите тоа, вашиот партнер ќе го почувствува тоа и не можете да очекувате да се однесуваат со почит кон вас.

Пронајдете не на следниве мрежи: