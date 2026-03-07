Се сеќавате ли на Двајт Јорк? Легендата на Јунајтед беше отпуштен откако не успеа да го освои Светското првенство

0 SHARES Сподели Твитни

Легендарниот фудбалер на Манчестер Јунајтед и освојувач на Лигата на шампионите во 1999 година, Двајт Јорк, е отпуштен од својата прва тренерска работа во кариерата.

Јорк (54) ја презеде својата татковина Тринидад и Тобаго пред 17 месеци, а негова единствена цел беше да го освои Светското првенство во сè полесните квалификации во Северна и Централна Америка поради проширувањето на бројот на учесници на Светското првенство, но и фактот дека Мексико, САД и Канада не играа во квалификациите бидејќи се директен учесник на Светското првенство како домаќини.

Сепак, Јорк не успеа да го освои Светското првенство со својата селекција, а нерешениот резултат против Јамајка во директна конфронтација во ноември го чинеше местото.

Откако не успеа да ја исполни целта, Јорк доби понуда да продолжи да го води националниот тим, но со намалена плата, која ја одби и не беше постигнат никаков договор.

„По завршувањето на неодамнешната квалификациска кампања за Светското првенство во ФИФА, во која Тринидад и Тобаго не успеа да се квалификува за Светското првенство во 2026 година, Извршниот комитет на Фудбалската асоцијација спроведе сеопфатен преглед на кампањата и целокупната насока на програмата на машката сениорска репрезентација, вклучувајќи ја нејзината техничка структура и финансиска рамка“, изјави и објасни Фудбалската асоцијација на Тринидад и Тобаго:

„По овие дискусии, двете страни не беа во можност да постигнат договор за предложените услови во овој момент и беше взаемно одлучено да се разделат патиштата“, се додава во соопштението.

Јорк, кој ја освои Лигата на шампионите и три титули во Премиер лигата во текот на четири години во Манчестер Јунајтед, рече дека има намера да продолжи со својата работа во својата татковина, но дека не е постигнат никаков договор.

Ова е негова прва и единствена тренерска работа во неговата кариера, а пред тоа го водеше австралискиот тим Макартур. За време на неговата играчка кариера, тој остави длабока трага во Манчестер Јунајтед, Астон Вила, Блекбурн и Сандерленд.

The post Се сеќавате ли на Двајт Јорк? Легендата на Јунајтед беше отпуштен откако не успеа да го освои Светското првенство appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: