Се сеќавате на шегата на Google за Чак Норис? „Ако не го пронајдете вие, тој ќе ве пронајде вас“

Чак Норис, легендарниот американски актер и мајстор на боречки вештини, почина денес во САД, а корисниците на социјалните мрежи се потсетија на шега создадена од најпознатиот интернет пребарувач, Гугл.

Норис беше во центарот на шегите за неговата сила, а Google се придружи на трендот.

Имено, Google има опција наречена „Се чувствувам среќен“, која го отвора првиот линк до пребарувачот наместо резултатите.

Кога ќе напишете „Пронајди го Чак Норис“ во Google и ќе ја изберете оваа опција, ќе се отвори страница на која пишува „Google не може да го пронајде Чак Норис затоа што ако не го пронајдете вие, тој ќе ве пронајде вас“.

Покрај таа порака, подолу Google на шега ви предлага да „бегате пред Чак Норис да ве најде“ или да се обидете да пронајдете друга личност.

Како што Google го редизајнираше, оваа страница исчезна, но ова пребарување, со опцијата „Се чувствувам среќен“, ве води на страница посветена на собирање шеги за овој легендарен актер.

За потсетување, Норис почина на Хаваи на 86-годишна возраст.

