„Се сомневам дека го прави тоа намерно“: Разводот заврши, сега се појави што Ана мисли за Бастијан, а еве што доби

Поранешната српска тенисерка Ана Ивановиќ и легендарниот германски фудбалер Бастијан Швајнштајгер официјално ставија крај на својот брак, кој траеше речиси десет години. Нивниот развод беше официјално потврден, а официјалната причина беше наведена како „непомирливи разлики“ кои, и покрај нивните напори, станаа непремостлива пречка за нивната заедничка иднина.Ана ја објави одлуката за разделбата преку својот адвокат, кој во кратка изјава истакна дека поради почитување на приватноста, нема да дава дополнителни коментари и ги замоли медиумите да се воздржат од понатамошни шпекулации. „Најважната грижа во овој процес се децата“, беше нагласено, потсетувајќи дека нивните три сина се приоритет во продолжувањето на нивните животи.Гласините за проблеми во нивниот брак кружат со месеци, а како што открива извор близок до поранешната двојка, разводот бил договорен и финализиран пред Бастијан јавно да се појави во новите врски. Информациите тогаш биле познати само на најблискиот круг на семејството, а сите правни чекори биле завршени брзо и ефикасно.„Нивните адвокати ја комплетираа целата потребна документација и сега Ана и Бастијан се слободни луѓе, подготвени да тргнат по своите патишта. Ана го прифати разводот со достоинство и зрелост, и не ѝ пречи слободното однесување на Бастијан, иако се сомнева дека тој го прави тоа намерно“, известува пријател близок до поранешната двојка.Ана и Бастијан имаа три деца во заедничкиот брак – два сина родени во 2018 и 2019 година, како и најмладиот наследник, кој се роди пред две години. Иако засега нивното старателство е поделено, Ивановиќ остана во семејната вила каде што ќе продолжи да го гради својот живот со своите деца.Станува збор за импозантен имот од речиси 950 квадратни метри, сместен на парцела од 6.000 квадратни метри, која Ана ја купила во 2008 година за 4,5 милиони евра. Вилата, изградена кон крајот на деведесеттите години, зрачи со луксуз и удобност – на приземјето има пространа дневна соба, модерна кујна со трпезарија, како и спална соба со гардеробер и бања, додека на првиот кат има четири соби со тераси и три бањи, со посебен апартман за персоналот. Во дворот, оаза за семеен живот, има базени и тениски терени, кои некогаш претставувале идеално катче за семејни моменти и рекреација.Нивната љубовна приказна започна во 2014 година, а само две години подоцна, на магична церемонија во Венеција, тие го кажаа судбоносното „да“. Бракот долго време се сметаше за еден од најсилните и најстабилните во светот на спортот, но животните околности и личните разлики на крајот преовладаа.Иако адвокатот на Ана Ивановиќ јасно стави до знаење дека медиумите ќе го почитуваат нивниот мир во наредниот период и нема да има дополнителни изјави, набрзо се појавија шпекулации дека причината за раскинувањето е поврзана со новата врска на Бастијан Швајнштајгер. Поранешниот германски репрезентативец беше виден ова лето на луксузна јахта во друштво на неговата нова партнерка – Силва Капитанова.Без оглед на турбуленциите што следеа по нивната разделба, Ана сега се фокусира на своето семејство, со посебна грижа за своите деца, кои се нејзина најголема поддршка и инспирација во моментов. За неа, овој период е нов почеток, но и време за зачувување на мирот и стабилноста во животот на нејзините наследници.

